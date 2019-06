Del Pozo mete el pánico en el cuerpo de Iglesias con el anuncio del futuro político que le aguarda a Podemos

Negro futuro le augura a Podemos el siempre genial Raúl del Pozo este 6 de junio de 2019 en una soberbia tribuna en El Mundo. El periodista y escritor insinúa que el tiempo del partido de Pablo Iglesias empieza a agotarse y, quizá lo peor para los morados, que el PSOE se ha percatado de esta circunstancia -Raúl del Pozo sentencia a Iglesias y vaticina la peor noticia para Podemos y sus confluencias-:

Podemos no nació en una fábrica, ni siquiera en una taberna, sino en un plató, cuando la televisión no emitía realidad sino un simulacro de realidad. Podemos fue una revuelta -no revolución- posmoderna, más individualista que colectiva; en cierta forma, un segundo mayo francés, un sicodrama, pero a diferencia de los franceses tuvieron el talento de transformar la ira provocada por la recesión, en votos. Los dirigentes tampoco eran obreros del metal, ni de la Renault, ni contaban con Sartre; eran pijos de universidad, algunos intoxicados de populismo latinoamericano.