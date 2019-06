Los negros augurios que se ciernen sobre Podemos: volverá a ser parte del inoperante Partido Comunista

Las van a pasar moradas en Podemos si pretenden pisar moqueta y disfrutar de los mullidos sillones y despachos de maderas nobles. Manuel Álvarez Tardío y Javier Redondo, codirectores de 'Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo' (Tecnos, 2019) analizan en El Mundo los cinco años de vida del partido de Pablo Iglesias y detectan que en un lustro está más cerca de volver a sus orígenes, a ser una parte más de ese Partido Comunista caduco y trasnochado, sin influencia en la vida política española -Del Pozo mete el pánico en el cuerpo de Iglesias con el anuncio del futuro político que le aguarda a Podemos-.

Comentan los autores que aunque cinco años en política no es un tiempo suficiente, en Podemos las cosas han ido demasiado rápidas:

Rememoran los autores que las elecciones europeas de 2014 fueron su oportunidad ante la crisis que se había instalado en España:

Pensaron en Podemos que la indignación de la sociedad era razón más que sobrada para sorpassar a los dos grandes partidos, PP y PSOE:

Lo que se desconocía es que un partido que no esté institucionalizado lo tiene bastante crudo para poder luchar por cambiar el sistema:

Poco a poco Iglesias fue entrando por el aro de crear una estructura vertical en Podemos que provocó grietas dentro de la formación:

Iglesias pareció ajeno a las consecuencias de un proceso de institucionalización del partido. Se enfrentó lenta pero decididamente contra quienes, empezando por los anticapitalistas, se enrocaron en un ingenuo y puritano voluntarismo. Para transformar un movimiento en una maquinaria de partido disciplinada, Iglesias emprendió un camino que, a su vez, fortalecía su liderazgo. El primer episodio de su particular juego de tronos ocurrió en Vistalegre I , en diciembre de 2014, cuando I glesias, Monedero, Bescansa, Alegre y Errejón se impusieron a la Izquierda Anticapitalista de Rodríguez, Urbán y en ese momento también el ahora depurado Echenique . De esa primera Asamblea salió un partido con una estructura en la que, a pesar del abuso del término ciudadano, la jerarquía y control internos quedaban muy claros. El proceso de verticalización estaba en marcha y los círculos, iconos de la nueva política, comenzaron a marchitarse. Con ellos decayó también la ilusión de los que habían creído que con Podemos estaban ingeniando una nueva forma de hacer política sin riesgo de que sus propuestas se confundieran y contaminaran con el viejo lenguaje marxista.

Relatan los autores como Iglesias fue decapitando a todo aquel que consideraba como un estorbo:

Se destaca la decepción de quienes han visto como la concepción original de Podemos se ha visto traicionada:

La transformación de Podemos, concebido como un movimiento coral y participativo, en un partido disciplinado y jerarquizado no tendría que extrañar a nadie. Hay incentivos en nuestro sistema parlamentario y electoral que lo explican, desde la necesidad de contar con un grupo parlamentario marmóreo hasta la importancia de establecer barreras para evitar que agrupaciones regionales tengan capacidad de chantaje sobre la dirección. Pero el problema de Podemos, y especialmente de sus primeros inscritos, fieles convencidos de la propaganda antipolítica y antielitista, es que la forja de un partido y la traumática consolidación del liderazgo de Iglesias ha sido interpretada como una traición a los principios. No les falta razón. No tanto por su renuncia a asaltar los cielos, dilatar la hercúlea tarea, el choque de realidad y la quiebra e insatisfacción de expectativas; sino porque al fortalecer la organización, competir con las reglas del sistema y asumir los ritmos institucionales, su propósito inicial se desvanece. Prometió el edén y disimuló por un tiempo, mientras duró el vértigo y ciclo de indignación, que un partido nuevo incorpora los fines de carácter personal de sus fundadores; ocultó que en democracia el poder político es provisional y está limitado.