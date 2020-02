Emilia Landaluce pone en guardia a los hombres ante la nueva ley sexual que pretende implantar Irene Montero

Irene Montero, la ministra de Igualdad, tiene en mente un perverso proyecto legal para controlar las libertades sexuales hasta en el más pequeño detalle. Emilia Landaluce, en su tribuna de El Mundo de este 7 de febrero de 2020 cuenta con pelos y señales como los varones van a tener que ponerse en guardia ante el marco normativo que a la podemita le ha estallado en el magín –Irene Montero monta un show victimista llevando a su hija a laSexta y en la redes la ponen fina filipina-.

Para la articulista, las intenciones de Montero son solo una excusa para meterse en la alcoba y en las sábanas de los ciudadanos:

Subraya un aspecto a tener en consideración, lo que se llamaría una agresión sexual de tipo básico:

Y pone un ejemplo muy claro:

Por ejemplo, y pongámonos en un caso extremo: usted se pelea con su mujer y al día siguiente para reconciliarse la despierta con un beso mañanero o quizá, una caricia íntima. Si a ella, rencorosa y sin ganas de seguir con la relación, le da por denunciarle por agresión –«yo no dije que sí»– se le puede aplicar el agravante de que la víctima es su pareja. Sin embargo, si usted da un beso a una bella durmiente desconocida recuperándose en el sofá de una borrachera la pena será menor. También cuando el sátiro aproveche las apreturas del Metro para sobar el trasero de las estudiantes. [Y no me refiero a las asquerosas porque el agravante no se aplica a la inversa.] ¿Acaso no serían estos casos una agresión a la intimidad personal mayor?