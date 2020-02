Rubén Amón, biógrafo de Plácido Domingo, entrega las armas: «No puedo arrepentirme de creer a un amigo. La decepción es proporcional»

Rubén Amón, biógrafo de Plácido Domingo y gran defensor del tenor en los medios de comunicación en los que interviene, ha entregado las armas tras el último comunicado del artista:

«He defendido a Plácido Domingo. Lo hice porque creí en la palabra de amigo. Y porque me convencieron todos los argumentos que expuse en privado. No puedo arrepentirme de creer en un amigo. Ni de haberlo defendido. La decepción es proporcional»

Decía Amón en sus redes sociales.

Plácido Domingo sorprendía a propios y extraños este 26 de febrero de 2020 al asumir «toda la responsabilidad» de las acusaciones y «pedir perdón».

Coincidiendo con la publicación del resultado de una investigación que asegura que tuvo «un comportamiento sexual inapropiado», Domingo ha mostrado su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 «se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar» de lo ocurrido.

— Rubén Amón (@Ruben_Amon) February 25, 2020