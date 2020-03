Escolar se alarma por si el muro de pago de El País le rebana socios y recuerda a los lectores de izquierdas que el ‘fetén’ es él

El Mundo y El País han sido dos de los diarios españoles que se han decidido a implantar el muro de pago en los últimos meses.

El hecho de que en los últimos días El País haya lanzado su campaña del muro de pago, por el cual los usuarios pagarán diez euros para leer su web, ha alarmado a otros diarios digitales, más pequeños en estructura, del mismo espectro ideológico.

Son los casos de eldiario.es e infoLibre, que podrían competir por el mismo tipo de lector que la web que edita el grupo Prisa.

Desde que las intenciones de El País se hicieron públicas, infoLibre ha optado por rearmarse y ha nombrado a Daniel Basteiro nuevo director, en lo que supuso un duro golpe para El Español de Pedrojota Ramírez.

E Ignacio Escolar, director de eldiario.es, también ha tocado a rebato.

Y aunque asegura «que los lectores vuelvan a pagar por los periódicos es una buena noticia», ha intentado presentarse como el periodista de la izquierda «verdaderamente independiente«, habida cuenta de la situación empresarial y financiera del grupo Prisa, que ha espantado al ciudadano más a la izquierda desde hace algunos años.

Pero eldiario.es no es otro periódico más, porque creemos que el periodismo no es tampoco otro negocio más. A diferencia de otros grandes medios de comunicación españoles, no somos propiedad de una gran empresa o un gran banco