Estacazo del ABC a Miguel Ángel Oliver por ocultar las preguntas más incómodas para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

No le va a gustar a Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación que Pedro Sánchez colocó en La Moncloa, el merecido palo que se lleva este 21 de marzo de 2020 en las páginas de ABC.

Lo cierto es que el estacazo a este responsable de relacionarse con los medios informativos lo podía suscribir gran parte de la prensa porque ya son muchos los periodistas que se han quejado amargamente del sesgo que mete Oliver en cada comparecencia ministerial.

Las quejas no vienen tanto de los antañas ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros, puesto que eran presenciales y los informadores tenían la posibilidad de preguntar, previa petición de turno de palabra al propio Oliver sin que este supiera cuál era la cuestión a formular.

La indignación se ha hecho patente desde hace unos días cuando comenzaron a hacerse comparecencias en Moncloa sin prensa para prevenir contagios por el coronavirus. Y, aunque es cierto que a los medios se les permitió seguir preguntando, la metodología cambió radicalmente.

Oliver recibe a través de un grupo de whatsapp las cuestiones que la prensa quiere formular y este, obviamente, que sabe que está sueldo de Sánchez, trata de no importunarle con preguntas que resulten incómodas.

El editorial de ABC entiende que no se deje entrar a los medios de comunicación, pero lo que no tolera es la ocultación de preguntas:

La Moncloa, como el Congreso y algunos partidos, han decidido restringir drásticamente el acceso de los periodistas a sus instalaciones alegando razones de seguridad. Razones que, en cambio, no parecen ser las mismas para dirigentes como Iglesias, quien debería estar en cuarentena y aislamiento por motivos objetivos, y que La Moncloa no cumple.

La decisión de la Secretaría de Estado de Comunicación en La Moncloa de reducir o aunar el cúmulo de preguntas periodísticas a distancia que se producen en estos días puede tener su lógica. Lo que no tiene lógica es que el «filtrado» termine por omitir preguntas al presidente del Gobierno, o a los miembros designados de su gabinete de crisis, en función del daño de imagen que pueda ocasionarles.

¿Y NO SE PUEDE PROTEGER A LOS PERIODISTAS Y QUE ACUDAN A LAS RUEDAS DE PRENSA?

No obstante, el propio diario de Vocento entiende que los periodistas, con medidas de seguridad sanitaria, podrían seguir presencialmente esas comparencencias en Moncloa:

El acceso de los periodistas con las razonables medidas de seguridad sanitaria no debería estar vetado. Pero es que además ocurre que al final las preguntas incómodas para el Gobierno no se formulan. Hay un filtro sectario que impide que Iglesias conteste, por ejemplo, a sus motivos para eludir el aislamiento, comparecer sin mascarilla y asumir el riesgo de contagio a otras personas mientras el Gobierno impone un aislamiento masivo en España.

Y añade que si los políticos acceden a esos sitios, la prensa, con una adecuada protección, tampoco deberían de ser vetados:

Si a La Moncloa acceden dirigentes, y si al Congreso de los Diputados acceden políticos, también deberían hacerlo los periodistas con las garantías necesarias de autoprotección. Una cosa es no fomentar alarmismo ciudadano, y otra aprovechar el coronavirus para que los políticos no sean sometidos al escrutinio de la opinión pública. En la medida en que del total de preguntas que se formulan a los políticos solo les llega una mínima parte «redirigida», el sesgo ideológico es evidente.

Remata el ABC asegurando que el estado de alarma no puede implicar a la vez una especie de ley mordaza para salvarle la cara a Sánchez e Iglesias:

España está en estado de alarma, pero no sometida a una ley mordaza de la izquierda. El periodismo no deja de ser responsable por informar u opinar porque es una obligación social y un derecho constitucional, y no es antipatriótico poder preguntar a Iglesias o a Pedro Sánchez por sus muchas incoherencias informativas. Al contrario.