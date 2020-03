La última bala de El País de Pedro Sánchez: un terrible encargo a la siempre leal Almudena Grandes

Los recaderos del socialismo siguen haciendo su trabajo, bajo la triste pero constante consigna «atacar al enemigo».

Mientras se puede observar a Pedro Sánchez en sus ruedas de prensa, pedir a la oposición tener «altura de Estado», por otra lado hostigan los mensajeros de siempre, con viles y mezquinos ataques que nada tienen que ver con una postura de autocrítica por parte de la izquierda y mucho menos del propio gobierno socialcomunista.

Este lunes, 23 de marzo de 2020, ha respondido una de las socialistas más leales, Almudena Grandes, respondiendo al llamado de un Gobierno que se desmorona con una nefasta gestión ante la brutal crisis del coronovirus.

En su artículo, titulado «Bumerán» y con una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Grandes desvela en el subtitulo lo que pretende en su columna «habrá que recordar el proyecto de privatización con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendió desmantelar la Sanidad Pública».

«Cuando pase la emergencia, habrá que recordar el proyecto de privatización, parcialmente detenido por la movilización ciudadana, con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendió desmantelar la sanidad pública. Habrá que contar el número de profesionales que perdieron su empleo. Habrá que calcular qué habría pasado si en aquella época no se hubiera concedido la gestión de hospitales públicos a ciertas empresas privadas que se han forrado gracias al deterioro de la atención sanitaria que reciben los madrileños», dice la laureada escritora, que a su vez deja claro que no hay nada que recordar respecto de la manifestación del 8 de marzo promovida por el PSOE y Unidas Podemos.

Pero estos emisarios son peligrosos, no temes a disparar en plena crisis contra todo lo que no sea socialcomunista, y Grandes no tuvo reparos en responsabilizar a Díaz Ayuso y al PP por lo que está sucediendo en las residencias de ancianos.

«La concesión de licencias para instalar residencias de ancianos concertadas y el control de su gestión dependen de la Comunidad de Madrid, no del Gobierno central. Habrá que ver en qué condiciones se han obtenido, qué calidad de servicio se les ha exigido», expresa Grandes cumpliendo desde El País.

Pero el ataque más rastrero lo dejó para el final, allí la escritora laureada con el premio Coherencia 2002 (que le otorgó una Asamblea Local de Izquierda Unida en Palencia), afirmó que «Cuando pase la crisis habrá que dar explicaciones, y muchas de las maniobras populistas de Ayuso acabarán estallándole en la cara, como un bumerán», refiriéndose explícitamente a la solicitud de material sanitario por parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.