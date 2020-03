Ruiz-Quintano despelleja al ‘dictador’ Sánchez y su tropa comunista: «Es la tercera dictadura en un siglo»

Tremendo repaso el que le ha metido el columnista de ABC, Ignacio Ruiz-Quintano, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este 31 de marzo de 2020 al comparar al socialista con un dictador «de una dictadura comisaria».

Ruiz-Quintano, en su columna, posiciona a Sánchez como el tercer dictador del siglo, detrás de Primo de Rivera y Franco, además de considerarle como una auténtico «genio de la incompetencia».

El periodista asegura que no tenemos «una Constitución política, sino ideológica», reclamo de sus socios de Gobierno, Iglesias y su tropa comunista.

¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque no tenemos una Constitución política, como los americanos, reducida a las reglas del juego, sino ideológica, fruto del chalaneo, donde caben todos los modelos de sociedad conocidos, que es por lo que se relame Pablemos. Para imponer la virtud contamos con un jefe de policía riojano que sale en TV para animar a la delación vecinal de los “insolidarios”, que en España la solidaridad, como el fascismo, es cosa que, cuando no está prohibida, es obligatoria. “Insolidaridad”, hoy, es no aplaudir en el balcón o bajar a la acera a pasear un cánido. Es el hermoso espíritu de sospecha desatado por la Ley de Sospechosos del cura Roger en la Convención. Era el paso previo a que Saint-Just (cuya caricatura aquí es Pablemos) propusiera el secuestro de todos los bienes de los sospechosos.