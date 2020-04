Esta es la periodista de ‘Público’ que desprecia a la Policía y al Ejército con sus plegarias feminazis: «Aprovechan para ejercer la violencia»

«No aplaudas a la Policía o al Ejército, esta gente forma parte de las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado». Este es el mensaje que la periodista feminista Irantzu Varela, ha predicado a través de un vídeo difundido en el diario ‘Público‘.

Varela es colaboradora del medio de extrema izquierda y presenta la sección ‘El Tornillo’ del programa ‘En la Frontera’, espacio presentado por Juan Carlos Monedero donde contamina con mensajes como este.

La periodista ha publicado este vídeo desde el balcón de su casa donde ha arremetido duramente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al estado. «Si les ves ayudando a alguien, haciendo el bien, que no se te olvide que es su trabajo, ya les pagamos, no hace falta que les aplaudas«, reclamaba. «Y, por si no te has enterado, si eso significa que no tienes balcón o no estás viendo las redes sociales, se están aprovechando de la excepcionalidad para pasarse un poco por alto los derechos humanos y para considerar que se puede aplicar la brutalidad y ejercer la violencia».

«No seas ovejita»

De hecho, no es ni de lejos la primera vez que la feminista genera gran polémica en redes o en televisión. Varela es colaboradora recurrente en ‘La Tuerka’, el canal online fundado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, donde ha concedido más de una entrevista.

«No seas ovejita. Ahora lo tienes muy fácil quédate en casa, no aplaudas a la Policía y no seas racista. Es relativamente fácil hacer el bien en el apocalipsis», ha sentenciado la periodista.

Como era de esperar, esta vocera de extrema izquierda ha recibido una oleada de críticas en redes sociales, los internautas no han pasado por alto que esta feminista haga apología del odio contra el Ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado después de la labor que están haciendo en plena crisis del coronavirus.

Es el caso del cantante sevillano José Manuel Soto que ha compartido el vídeo de la periodista en su cuenta de Twitter acompañándolo del mensaje: «Irantzu Varela, de Podemos, colaboradora de La Tuerca, o La Puerca, ¿como era?». A lo que el vocalista de ‘Hombres G’, David Summer, ha respondido a tal publicación: «Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode…».

Yo aplaudo a quien me sale de los cojones. No te jode… — David Summers (@DavidSummersHG) April 5, 2020

Estas son algunas de las reacciones en Twitter:

Otra extrema izquierda radical @IrantzuVarela contra @policia y ejército. No entiendo como este tipo de gente puede ver un euro público con una rabia social tan grande. Son inadaptados que deberían estar en tratamiento pic.twitter.com/UqRxHCcYVr — Carles Enric (@carlesenric) April 5, 2020

¿Lo que rebuzna Irantzu Varela no es constitutivo de delito?🤷🏻‍♂️ FISCALIA.. hay alguien ahi🤔🤔 pic.twitter.com/yuM0U23V0A — Astur Gladiator 🇪🇸 (@GladiatorAstur) April 5, 2020