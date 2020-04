Navajazos en ‘El Mundo’: Lucía Méndez se pone como una hiena por un tuit de Bustos sobre Marlaska

Guerra interna en ‘El Mundo’.

Las redes sociales han sido testigo del ‘navajazo’ de la redactora jefe (convertida en defensora de la izquierda), Lucía Méndez, contra el jefe de Opinión de su propio periódico, Jorge Bustos. Todo por un tuit contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Bustos atacó al ministro a haciendo referencia a un artículo de su periódico, la pieza se refiere a la investigación que adelanta Facebook por la existencia de «cientos de cuentas falsas» que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en esa red social: «De todos modos, y a juzgar por los perfiles, Marlaska tendría argumentos para probar que no ha participado en la selección», dice el tuit, quizás en referencia a la condición de homosexual del ministro, y que minutos después ha sido eliminado.

En la descripción de dichos perfiles ‘fakes’ que se puede leer en el artículo, se destaca que las cuentas sospechosas presentan características comunes, por un lado tienen nombres de mujer poco comunes en España, y por otro son chicas ‘buenorras’:

«Todas las cuentas sospechosas presentan unas características comunes: tienen nombres de mujer poco habituales en España , sus fotos de perfil muestran a chicas jóvenes que cumplen los cánones de belleza occidentales , no tienen amigos en sus perfiles, tampoco tienen nada publicado, sus perfiles se crearon hace menos de una semana «, se puede leer en el artículo de El Mundo.

Ante esto, la podemita Lucía Méndez no ha tomado mejor decisión que aprovechar la oportunidad para dar un escarmiento público a su «compañero» para llevarse el aplauso de sus amigos de la izquierda radical que tanto adoran su tibieza y que agradecen tenerla en las tertulias de Atresmedia, o participando en programas como ‘El Objetivo‘ de Ana Pastor.

No es la primera vez que Méndez deja vendido a algún compañero de su periódico. En el pasado mes de Enero, cuando el suplemento ‘LOC’ (La Otra Crónica) sorprendió a todos por su reacción al titular de un artículo sobre la trayectoria de la fundadora de Newtral, «Ana Pastor: de becaria en chanclas de Ferreras a un emporio con las ‘fake news’».

La afirmación que hizo estallar a su protagonista: «¡Ascazo!», bramó la de laSexta en Twitter. «Sí», le reafirmó la propia Lucía Méndez, que colabora con ella los domingos.

Más tarde, y se supone que más sosegada, la cronista política del diario de la Avenida de San Luis se reafirmó e incluso se atrevió a desafiar al medio que el paga con un tuit.

«He conocido yo a becarios -os- con chanclas que llegaron a subdirectores y hasta a directores adjuntos. A director ya no me atrevo a decir porque no lo tengo confirmado y sería poco riguroso. Increíble ¿eh? A ver cuando una crónica de becarios con chanclas», publicó desde su cuenta personal en la red del pajarito azul.