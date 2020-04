Rosa Díez pide protección al Rey contra el Gobierno que pretende arrebatarnos la igualdad y la libertad

Desde que se retiró de la primera línea de la política, Rosa Díez, allá por 2015, ha venido endureciendo sus declaraciones, en un ámbito en el que no tiene ya porqué ser cuidadosa ni políticamente correcta, sino todo lo contrario.

Así que este 21 de abril de 2020 sorprendía Rosa Díez escribiendo en el diario El Mundo sin un solo pelo en la lengua una carta abierta al rey Felipe VI.

El arranque de Rosa Díez no deja lugar a dudas:

En este momento solo tengo un carné, el más preciado de todos los que he tenido: el de ciudadana del Reino de España.

A partir de ahí trata Rosa Díez de explicar quién es, de dónde viene y cuáles son sus orígenes, hablando de su padre republicano, pero lo que aquí nos interesa viene después:

Le escribo esta carta porque quiero pedir la protección del jefe del Estado en un momento en el que observo que hay personas dispuestas a aprovechar esta grave situación que atraviesa España para cuestionar lo más sagrado que recoge nuestra Constitución: la libertad y la igualdad, en todos sus extremos y de todos los españoles.

Le escribo esta carta porque quiero llamar su atención sobre el riesgo de que el sistema del 78 sea una víctima más de la pandemia; no será con menos democracia, con menos libertades, anulando la separación de poderes, con menos igualdad… como saldremos de la triple crisis en la que está inmersa España.

Le escribo esta carta porque soy hija de un republicano del que aprendí que lo primero es la democracia y después todo lo demás; le escribo para decirle que aunque las circunstancias son otras, mi compromiso de defender el orden constitucional y la democracia -puesto en práctica durante muchos años en tierra hostil- no ha cambiado ni un ápice. Le escribo esta carta porque quiero pedirle que no escatime esfuerzos dentro de sus competencias constitucionales para defender el orden constitucional. Y, finalmente, le escribo para asegurarle que no entiendo otra manera de defender la ciudadanía y la Constitución que mostrar lealtad a la figura del jefe del Estado, o sea, a usted. Es la que yo le expreso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.