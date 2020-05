Losantos aplasta el ego de J.J. Vázquez después de que Colau y Monedero le felicitasen por el ‘Merlosplace’

Le pilló la semana anterior, la del sábado 25 de abril de 2020 con la columna a buen seguro ya perfilada.

Pero este 2 de mayo de 2020 no se le ha escapado a Federico Jiménez Losantos, en su sección de ‘Las cuatro esquinas’ en La Otra Crónica de El Mundo el culebrón del ‘Merlosplace‘.

La historia ya es de sobra conocida, pero al director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) le preocupa más o, mejor dicho, le interesan más los entresijos de este auténtico vodevil en el que un periodista de información general se ha visto atrapado en una trama que se ha aprovechado para intentar desacreditar a la derecha mediática:

Apunta Losantos con mucho tino asegurando que el papelón que ha hecho Jorge Javier Vázquez en esta especie de montaje le deja bastante desacreditado, al menos a la hora de querer vender la imagen de ‘influencer’ del mundo de la prensa rosa:

Profundiza en el asunto y afirma con contundencia que es una auténtica cutrez la estrategia seguida, amén de los apoyos y felicitaciones políticas que ha recibido el presentador catalán.

El Merlosgate con que JJ tapa las vergüenzas de su Gobierno se basa en que a un periodista pintón de Tele 5 se le coló o dejó colar una señora en lencería que no era su pareja en un programa de Youtube . Pero como Merlos no es rojo ni millonario, esa vulgar historia de cuernos J.J. la eleva a “descomposición de la derecha mediática”. Nada menos. Ada Colau y Monedero , empleado del régimen narcogenocida de Maduro, lo felicitan por atacar a un contertulio. Iván Redondo , feliz. No cabe mayor degeneración: de mejorar Tómbola a empeorar La Tuerka .

Luego, ya más centrado en los aspectos más superficiales, para Losantos está claro que estas historias de ir vendiendo por las esquinas que se es el ex de alguien tiene sus jugosos réditos:

Al carro del Merlosgate se han subido rápidamente la corneada Marta López, la corneadora Alexia Rivas, y Gema López, vieja amiga de Bigote Arrocet. Una, por ex; otra, por in; y otra, por el piticlín. El caso es mejorar el caché sin salir del pasillo del rojoymaricón Berlusconi, antes depredador de señoras del partido, como el que todos sabemos. Pero aquí, el que no es ex de alguien, no es nada.