EXCLUSIVA / Julián Contreras destapa la peligrosa maniobra de ventas de la revista ‘Semana’ a costa de manipular a sus lectores

Dice tener un agudo «sentido de la realidad» y ser buen conocedor de los dilatados e «incontrolables» límites de la responsabilidad periodística. Tantos años frente a los focos han otorgado a Julián Contreras una acentuada intuición y consciencia «de lo que vende y lo que hace ruido» en la industria mediática, pero si hay algo que rechaza tajantemente es la falacia. «Lo que no es cierto hay que decirlo», ha señalado en una intensa conversación que ha mantenido en exclusiva con Periodista Digital a raíz de la «difusión de una mentira» por parte de la revista Semana de la que en este medio nos hicimos eco el pasado martes 5 de marzo de 2020.

«Es lamentable que desde un medio que lleva tantos años no hayan pasado a estas alturas ese pulso de dignidad. Me parece impresionante tanto sencionalismo. Ya basta de dar la vuelta a cosas solo para que encajen bien«, explica Julián haciendo referencia a una entrevista fraudulenta que en la mencionada publicación bautizaron como «Julián Contreras nos confiesa la difícil situación económica a la que se enfrenta».

Rectificar es de sabios y, pese a que asegura que «en otros medios no han querido hacerlo» (lo califica con suma puntería como «un flaco favor a la profesión») y tampoco «se me pasa por la cabeza que la supriman porque sé cómo funciona su maquinaria», en Periodista Digital corregimos hoy, 7 de mayo de 2020, dicha información que «está dibujando un retrato de mí, que no es cierto y no me beneficia ni me divierte», en palabras del hijo de Carmina Ordóñez.

«He tenido que leer una serie de cuestiones, comentarios y opiniones que son falsas y me parece injusto», revela, al tiempo que recomienda a los lectores verificar las informaciones que se divulgan, pues «se ha llegado a decir «por cosecha propia» que «estoy desaparecido y nada más lejos de la realidad».

La verdad fue adulterada: «Han manipulado a la gente»

Pese a que el contenido fue publicado a inicios del mes de mayo, la entrevista data de «dos semanas atrás», cuando a Julián le suena el teléfono; era una periodista que «quería hacerme unas preguntas para la web de Semana sobre cómo estoy llevando el confinamiento». Él las respondió «sin problemas, como he hecho con otros medios». En ese momento confiesa que «me olvido por completo del tema y creo que es una nota más de un portal más».

«Mi sorpresa viene cuando empiezo a recibir llamadas y mensajes de gente preocupada por mí tras leer la entrevista. Es ahí cuando, muy desconcertado, me vuelvo a poner en contacto con la persona que me llamó (responde al nombre de Gloria López) y me insiste en que el titular está adornado y moldeado, pero si leo el interior, todo está correcto«, apunta.

Nada más chequear el reportaje, advierte «unas fotos de hace seis años y solo una parte de lo que hablamos». «Hasta ahí», asevera, «porque el enfoque no era ese en absoluto. Hay que ser muy retorcido para extraer algo así«.

«La conversación que tuve con ella fue sobre el coronavirus y es ahí cuando se interesa por saber si estoy trabajando; yo le digo que no, que me he acogido a un ERTE como el resto de la plantilla del bingo en el que colaboro y como casi seis millones de españoles. Únicamente le comento que es temporal y en ningún momento le transmito que tenga problemas económicos, porque no los tengo, ni una situación ruinosa, que tampoco tengo, ni muchísimo menos», sentencia, insistiendo en que «si quisiera comunicar esto» sabe perfectamente «dónde tengo que hacerlo y cómo beneficiarme por ello».

La entrevista se publicó en papel sin su consentimiento

«Yo nunca concedí la entrevista para papel, solo para la web. Se trató de justificar diciendo que son del mismo grupo, pero las cosas no son así. Yo lo hice para la web, porque cuando son para revistas (prensa), tengo una serie de condiciones, no solo económicas, sino, por ejemplo, vigilo mucho las fotos. Esto no me está gustando nada«, testifica.

«Niego haber concedido ese tipo de entrevista»

El exconcursante de ‘GH VIP’ (Telecinco) garantiza que «no di la entrevista que publicaron», un asunto que comunicó instantáneamente a la periodista.

«Jamás mencioné que estuviera atravesando una situación problemática o lastimosa. Yo eso lo superé hace tiempo, pero da la sensación de que tengo que estar así toda la vida. No me trago ni lo del titular, ni nada. Es un cebo para manipular a la gente. Me parece una vergüenza que traten de colar un reportaje completamente sesgado, manipulado y tergiversado con fotos de hace mucho tiempo que además se corresponden con un desahucio», añade con evidente indignación.

Además, exige «la dignidad, respeto y justicia que me merezco» y el cese de «titulares manipulados y de noticias que no son ciertas».

«Que siga pasando esto a día de hoy es lamentable. No hay por dónde cogerlo. Esto ya es ficción, no se puede agredir así a la situación personal de un individuo«, se lamenta.

La periodista es la persona que aseguró ser la primera en hablar con Alexia tras el ‘Merlos Place’ (no era cierto)

«Hemos identificado a la mujer que aparece semidesnuda en el vídeo de Alfonso Merlos y hemos hablado con ella», escribía Gloria López el 24 abril de 2020 en ‘Semana’ en una nota que fue publicada a las 13:44, exactamente una hora después de que en Periodista Digital se diera la exclusiva de lo que, horas más tarde, pasaría a bautizarse como ‘Merlos Place’.

Pese a que en este digital fuimos los primeros en hablar con los protagonistas del escándalo de la cuarentena, a López no le tembló el pulso al asegurar que fue ella quien lo hizo.