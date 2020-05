El director de ‘Sport’ supera un infarto ‘colosal’: Folch tuvo una obstrucción completa en tres puntos del corazón

View this post on Instagram

Fa uns dies em vaig trobar malament, vaig anar a l'hospital i després de molts dies de proves i de descartar Covid i altres malalties, em van diagnosticar un infart, amb obstrucció completa i gairebé total en 3 punts del meu cor. Un equip dirigit pel Dr. Duran, amb el suport del Dr. Oristrell, el Dr. Guindo, el Dr. Massó, m'ha retornat a la vida en una intervenció providencial, en la que vaig veure en directe com em salvaven la vida. No tinc paraules per agrair a tot l'equip de l'hospital Quirón @quironsalud el seu tracte i la seva professionalitat. Gràcies a ells i a la meva estimada família he pogut superar aquest tràngol. Agraeixo de tot cor els missatges de suport que m'estan fent arribar amics i coneguts! Una abraçada i ens veiem aviat! Hace unos días me encontré mal, fui al hospital y después de muchos días de pruebas y de descartar Covid y otras enfermedades, me diagnosticaron un infarto con obstrucción completa y prácticamente total en 3 puntos de mi corazón. Un equipo dirigido por el Dr. Duran, con el apoyo del Dr. Oristrell, el Dr. Guindos y el Dr. Massó me ha devuelto a la vida en una intervención providencial. No tengo palabras para agradecer a todo el equipo del hospital Quirón @quironsalud el trato y la profesionalidad. Gracias a ell@s y a mi querida familia he podido superar este mal trago. Agradezco de todo corazón los mensajes de apoyo que me llegan de amigos y conocidos. ¡Un abrazo inmenso y hasta pronto!