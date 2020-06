La sorna de Javier Moreno al llegar a El País: «Antes me decían que escribiría al dictado de Polanco, y ahora, que lo haré al del IBEX»

Javier Moreno, flamante nuevo director de El País, ha concedido su primera entrevista desde que se confirmara su regreso a la dirección del diario de PRISA. Y lo ha hecho en otro medio del grupo, la SER, donde ha atendido a Àngels Barceló en ‘Hoy por hoy’.

«Hay muchas ventajas en volver y solo una desventaja, que es que no puedo decir que voy engañado al sitio porque ya sé lo que hay», confesaba Moreno a su interlocutora, en referencia a que abordará su segunda etapa al frente de El País, que ya dirigió entre 2006 y 2014, periodo en el que tuvo que hacerse cargo de ejecutar el ERE de 2012, el primero en la historia del medio.

Moreno cree que todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre su nombramiento en estos últimos días, desde el estupor inicial al ponerse fin a la corta etapa de Soledad Gallego-Díaz como directora a la sorprendente confirmación de su regreso es «ruido» pero también parte de «una campaña organizada» para desestabilizar a la redacción que va a comandar.

Esto es una estrategia política y de control de los medios de comunicación. Nosotros como medios serios y organizados no hemos perdido la centralidad de la que nosotros mismos dudamos. Parece que las redes sociales nos desbordan con su ruido pero lo que ha pasado es prueba de que no, cuando se pelean por ti y por influir, es porque consideran que eres un activo importante

Cuando entré en 2006 me decían que escribiría al dictado de Polanco y ahora la crítica es que escribiré al dictado del IBEX. Polanco se suponía que nos dictaba el periódico. Parecería un chiste si no fuera por lo que muestra qué hay detrás, el intento descarado de meterle mano a El País e influir para mal. Enredar y minar, pero creo que la redacción ha respondido con madurez.

Una redacción a la que se tendrá que ganar porque como contábamos en PD los últimos días, los sectores más ‘progres’ del diario tenían más afinidad con la directora saliente y temen que Moreno ‘derechice’ el periódico o incluso su perfil de gestor haya sido visto como un activo en el grupo para ejecutar nuevos despidos tras la crisis del coronavirus:

Me encuentro con una redacción que conozco perfectamente. Son capaces de hacer el periódico con calidad y rigor. Con Gallego-Díaz, mi antecesora, ha mostrado un grado de madurez necesario ante el ruido externo de lo que estaba pasando en El País

El ruido en las redes hay que dividirlo por 10. ¿Si me influyen? No. He leído en confidenciales transcripciones mías de conversaciones que jamás existieron. Estoy hablando de 2003 ¿eh? Es fácil relativizar