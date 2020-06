Sensacional trastazo de Isabel San Sebastián a los líos de faldas de Pablo Iglesias: «Da para guión de película mala de los setenta»

Escribe Isabel San Sebastián en su columna de ABC de este lunes 29 de junio de 2020 sobre el harén podemita.

Suena muy fuerte el concepto que utiliza la periodista en su artículo, pero quizás no le falte razón. Bajo título prometedor, Historias del harén podemita, San Sebastián explica a la perfección cómo los líos de faldas han sido una clave tremenda en los asuntos internos del partido podemita que, por otra parte, es el que más se ha llenado la boca con las reivindicaciones feministas de poca monta:

Brutal arranque el de la columnista de ABC, escandalizada con el lío de Pablo Iglesias con su exasesora Dina Bousselham y una tarjeta SIM destruida ya judicializado y muy farragoso:

La última «historia de faldas» (expresión incorrectísima con arreglo a los dogmas vigentes, pero de aplicación exacta al asunto al que me refiero) daría para un guión de película mala de los setenta si no fuese porque su protagonista masculino resulta ser el vicepresidente del Gobierno de España: profesor universitario cultiva la «amistad» de una alumna jovencita, se la lleva de asistente muy bien pagada a Estrasburgo y comparte con ella secretos inconfesables («azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara») guardados en una tarjeta telefónica misteriosamente «robada», no sabemos por quién, y filtrada a cuentagotas por el infame Villarejo.

Convertido en astro fulgurante de la política patria, el profesor, Iglesias, se presenta ante la opinión pública como «víctima de las cloacas policiales» y basa su campaña en ese lamento falaz. Pero hete aquí que un juez honrado, de apellido García Castellón, investiga el asunto y descubre que de víctima nada, puesto que el sujeto en cuestión es parte activa en el asunto denunciado y ha ocultado información crucial para la investigación. A esas alturas nuestro prócer parece haber sentado cabeza, pero en su entorno no faltan féminas dispuestas a conseguir sus propósitos recurriendo al antiguo método que eufemísticamente asociamos a la manzana de Eva.