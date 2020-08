Arcadi Espada rompe su silencio por el despido de Cayetana Álvarez de Toledo y señala a los culpables

Uno de los temas políticos más salseantes de este atípico verano del coronavirus, fue la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso.

Pablo Casado fue el ejecutor, el máximo responsable del partido, claro, pero para muchos no están la cabeza y la mano del joven presidente -que fue el que la designó ahí- detrás de la maniobra.

Es el caso de Arcadi Espada, que por fin -después de varios días- se lanza a valorar la situación de su pareja sentimental en relación al Partido Popular. Lo hace en su columna de El Mundo de este 23 de agosto de 2020, y en ella encuentra un genuino culpable del asunto… Bajo sintomático título (La nueva mediocridad) explica en su artículo con nombres propios:

Va más allá Espada en contra de García Egea:

Pero no solo se centra Espada en estos cuatro protagonistas, sino que se lanza también con todo a por su propio sector, la prensa:

Tanto o más importante que lo que se publicaba era lo que no: lo que por su falta de rigor, crédito o sentido no podía superar la barrera. Por ejemplo: el aluvión de estupideces vertido desde Génova sobre Álvarez de Toledo. El problema de los cubiles mal ventilados no es que allí macere el mal, sino que se pierde la razón. Lo asombroso, sin embargo, y lo que a mí me importa, es que tras el contacto con el aire los desvaríos lleguen intactos a los titulares.

Por último, Espada también lanza, cómo no, contra Pablo Casado:

Lo único que habíamos visto de Arcadi Espada hasta la fecha en relación a la destitución de su pareja, fue un duro apretón de bienvenida precisamente a la sustituta, Cuca Gamarra, y en pleno directo en la radio:

No acabo de entender muy bien sus argumentos respecto a esto de que España no está para mociones de censura… Debería usted explicarlo. ¿La moción e censura de Vox va a provocarle a España vahídos, van a morir más personas? ¿O se van a infectar más? ¿O vamos a perder un porcentaje en el PIB, etc? No acabo de entender ese argumento de que España no está para que la mareen. Parece un argumento pro VOX. Porque ellos pueden decir que España sí lo está teniendo el Gobierno que tenemos.

Y en segundo lugar y más importante; usted hace valer el factor numérico… Claro. Hay muchas mociones de censura no se presentan por el valor numérico, sino por el valor moral, ejemplarizante y político que tienen. Y le pongo un ejemplo; hace un año aproximadamente Ciudadanos presentó una contra el presidente Torra que no tenía ninguna posibilidad y el PP la apoyó. Por tanto no entiendo cómo casan estos argumentos en sus posiciones.