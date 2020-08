‘The New York Times’ elimina de sus páginas la programación de televisión, 81 años de publicarla por primera vez

El 7 de agosto de 1945, el New York Times dedicó a la bomba atómica de Hiroshima diez de sus 38 paginas, con un titular de tres líneas y a ocho columnas en portada.

Durante ocho décadas el famoso diario The New York Times publicó entre sus páginas la guía de programación de televisión, la conocida como parrilla, informando de los contenidos que podían verse en la pequeña pantalla a diario.

Sin embargo, es una información que ya nunca se verá en el periódico, que ha publicado una carta informando de que no habrá más parrilla de tele en su publicación.

«Después de 81 años, este fin de semana será el final de la serie para los listados de televisión diarios en las ediciones impresas de The New York Times», publicaba el propio diario, que desde hace años ya publicaba la parrilla sólo en la edición de Nueva York y no en la nacional.

Gilbert Cruz, editor de Cultura de The Times, explicaba que había llegado el momento debido a la creciente cantidad de opciones digitales bajo demanda, o lo que es lo mismo, las nuevas plataformas como Netflix, HBO y demás.

«Estamos firmemente en la era del streaming», alegó Cruz que añadió que «la parrilla de televisión ya no refleja la forma en que la gente consume la televisión».