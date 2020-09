Ignacio Camacho destroza a Sánchez, “un napoleoncito de pacotilla”: «Piensa que España le debe acatamiento y vasallaje»

No pasaría nada si este 1 de septiembre le atribuyen el día internacional del apaleo a Pedro Sánchez. Pero quizás es que lo merece el Presidente. Con los contagios por coronavirus de nuevo desbocados en España, el máximo mandatario del país es una pose constante.

Coinciden unos momentos pésimos del Ejecutivo y su líder con el regreso vacacional de muchos periodistas líderes de opinión del país. Así hemos escuchado a Vicente Vallés regresando con azotes varios al Presidente por todos sus eslóganes vacíos y a Federico Jiménez Losantos, desbocado contra Sánchez.

Muy en la línea de Vallés se puede leer en el ABC de este 1 de septiembre de 2020 a Ignacio Camacho en su columna titulada costaleros.

El periodista y destacado articulista, hace una radiografía del Presidente que acierta de lleno con lo que es:

Y como el presentador de Antena3, arranca Camacho hablando de eslóganes, el modus operandi más habitual de este Redondo-Sánchez:

SÁNCHEZ no tiene planes, tiene guiones. No tiene ministros, tiene figurantes. Y no tiene estrategas, tiene escribidores de relatos. El de este mes, porque sus seriales pierden fuelle a corto plazo, es el de la resiliencia, el sí-se-puede y otros tópicos de manual de coaching barato. Hay que arrimar el hombro, han escrito los mismos guionistas que en la investidura exigían a la derecha el apoyo sin contrapartidas al candidato por si los separatistas se arrepentían a última hora de cumplir su pacto. Oiremos ese sintagma repetido en decenas de discursos y entrevistas y lo veremos multiplicado en las redes sociales por miles de corifeos adiestrados en la reproducción de consignas con fidelidad de papagayos.