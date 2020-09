Girauta silencia las bravuconadas necias de los ministros podemitas contra Felipe VI

Con lo bien que estaba en plena pandemia callado el ministro de Universidades, Manuel Castells, y ha tenido que ponerse a piar contra el rey Felipe VI en este momento, para apoyar las ofensas de sus compañeros podemitas Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y el ministro de Consumo se abalanzaron también contra Su Majestad aprovechando la coyuntura (la permisividad y pasividad de Sánchez), pero este 29 de septiembre de 2020 nos destapa Juan Carlos Girauta en ABC una verdad fascinante: no pueden hacer nada, ‘Es el miedo’.

¿Qué esperaban que hicieran Iglesias, Garzón y Castells? Pues representar su papel. Son actores sin versatilidad. […] Su peligro sería insignificante si Sánchez no estuviera convencido de que su conveniencia personal coincide con el juego podemita.

Pues tiene razón Girauta, aunque es un buen momento para apalear a estos tres gandules. Aquí los hechos:

Castells no se permite abroncar al Rey: se lo permiten. Garzón no tiene el valor de atornillar una jaula para Felipe: lo toma prestado. Iglesias no pone en peligro la forma de Estado: le han colocado un amplificador y unos potentes altavoces. Sin ellos sonaría a megáfono de manifa de facultad. Así que la clave está en la voluntad del presidente, que habla por boca del ministro Campo cuando presenta un viaje del Rey a Cataluña como provocación. Lo otro simplemente le conviene: que Castells se sobre con el Monarca, que Garzón exponga la necesidad de amordazarlo, o que Iglesias se adentre en la fantasía del advenimiento de la Tercera República.