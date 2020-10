Arcadi Espada retrata a los ausentes del vídeo de ‘vivas al Rey’: «Les perjudica a ellos porque señala su dejadez cívica»

La asociación Libres e Iguales se lanzó a marcar la agenda temática del llamado puente de la Hispanidad de 2020 con una fórmula tan sencilla como efectista: decenas de personalidades en un vídeo diciendo «¡viva el Rey!»

Tras la portavocía de la asociación se encuentra Cayetana Álvarez de Toledo, controvertida siempre, promovedora de este vídeo:

Explicaron entonces que habían tratado de que en el vídeo apareciera gente de toda significación política, pero lo de la izquierda se les ha hecho más complejo.

Desde Rajoy hasta Belén Esteban, pasando por Antonio Banderas, Abascal, Díaz Ayuso, Arrimadas, Rosa Díez, Plácido Domingo, Vargas Llosa, Carlos Herrera, Albert Boadella y un largo etcétera de 183 participantes.

La polémica estuvo servida entonces, y este 13 de octubre de 2020 Arcadi Espada, otro de los miembros de la asociación, explica en su columna de El Mundo las razones de los que han criticado la iniciativa y, peor aún, de los que no han querido aparecer:

La invitación a decir públicamente Viva el Rey fue unánimemente rechazada por Sánchez y todo su Gobierno y de ahí para abajo toda la izquierda. Y también por algún torpe vanidoso de derechas. De modo que el vídeo ha cosechado un doble éxito: los que están y los que no acaban trazando un sutil join the dots del instante moral de las élites.

Simétricamente, al hacerlo público ha habido agradecimiento y rechazo. Y en el rechazo, dos motivos básicos. Uno lo representa bien la alcaldesa Colau, que tuvo ayer ardor intelectual y se retrató. […] Luego están los del flaco favor, que corean el bonitismo petimetre y tantos periodistas que entre la verdad y la mentira eligen siempre el unto medio.

En LEI son muy cucos, en vez de quitar del vídeo a Santiago Abascal, como les pedían sin sonrojo, pretendían sumergirlo en un océano de belleza y buenas maneras. Pero la buena gente tenía otro plan. El mismo plan que tuvo en Cataluña durante los años del apoderamiento nacionalista: no significarse. […] Su ideal habría sido que este vídeo del Rey no se hubiese hecho nunca. Pero no porque perjudique al Rey sino porque les perjudica a ellos; porque señala su dejadez cívica y la primacía de los negocios. […] Con su nombre y dos apellidos habría pasado yo por el vídeo a todos los guapos insignificados.