La reacción del nuevo director de ABC contra Ramón Pérez-Maura por criticar el golpe de timón del diario

El nuevo director de ABC, Julián Quirós, se estrena a lo grande.

Este 18 de octubre de 2020 se marca un extensísimo artículo en el que aprovecha no solo para resaltar la libertad de la que, según él, disfruta el diario, sino que además aprovecha para responder a la columna que el 16 de octubre de 2020 hacía Ramón Pérez-Maura a título de despedida.

Al sustituto de Bieito Rubido no le gustó un ápice el texto del que hasta hace nada fuese uno de los opinadores de referencia del périódico de Vocento y menos aún que pusiera en tela de juicio la gestión de los directivos.

Maura contaba así las razones de su marcha:

Yo he trabajado 31 años en ABC con tres editores con ese apellido: Guillermo Luca de Tena, Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena y Catalina Luca de Tena. En ellos he visto la verdadera característica de editor: buscar el director que se cree idóneo para cada momento y después darle toda la libertad para que su empleado pueda hacer lo que crea coherente con la línea editorial de la Casa. Cuando crees que el director no está cumpliendo con su cometido como debe hacerlo, la labor del editor es destituirlo y nombrar un sustituto. Estos tres editores lo han hecho de forma impecable. Y, cuando eso ya no fue posible, cuando Catalina Luca de Tena ya no tenía la libertad de actuar conforme al cargo que ostentaba, escogió renunciar a presidir ABC para no manchar su limpio nombre. No cabe mayor coherencia.

He trabajado con Catalina toda mi vida profesional. No siempre hemos coincidido y en alguna ocasión hemos tenido desacuerdos que para mí han sido humillantes. Pero siempre la he visto defender la independencia de ABC como una cuestión vital. Paradigmática. Guillermo Luca de Tena tuvo millonarias ofertas para comprarle ABC y las descartó –cuando no podía ni pagar al sastre– porque quería mantener la independencia del diario que fundó su abuelo. Las hermanas Luca de Tena podrían haber vendido su participación en Vocento y haber vivido luengas y ociosas vidas. Pero optaron por mantener el legado de sus mayores, aun a costa de su salud. Un legado que no sólo abarca al diario –sin duda lo principal– sino también al fabuloso Museo ABC que puede perderse.

Después de la fusión de Prensa Española y el Grupo Correo, he visto a Catalina y Soledad Luca de Tena batallar desesperadamente defendiendo la identidad del diario frente a quienes querían que se pareciese más a otro de la competencia. Y así, cuando se ficha a un columnista que en otro lugar es un referente, acaba teniendo que marcharse porque sus compañeros llevan mal que miccione una y otra vez sobre los principios editoriales que sustenta esta cabecera.

Yo soy una persona muy afortunada que ha podido hacer durante más de tres décadas el trabajo con el que siempre soñó. Los accionistas mayoritarios de Vocento quieren hacer hoy un periódico diferente. Están en su derecho. Pero quienes tenemos el privilegio de poder permitirnos discrepar, debemos manifestarlo con hechos.