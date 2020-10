Antoine Griezmann salta contra Sostres por sus dislates en ABC con Ansu Fati: «No al racismo ni a la mala educación»

Vaya desastre de crónica la de Salvador Sostres en el periódico ABC, el asunto le ha salido muy mal, le han llovido palos por todos lados, ha tenido que disculparse y hasta una demanda por racismo le puede caer.

Comencemos por el principio, tras la victoria del FC Barcelona contra el Ferencvárosi TC (5-1) en el marco de la Liga de Campeones, Sostres valoró la actuación de la estrella naciente blaugrana de la siguiente manera:

Pero como no era suficiente, continuó en su dislate:

«Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio», se lee en la crónica de Sostres.