Javier Marías (EPS) desprecia a ‘El Español’ y llama «desaprensivo» a ‘Fiestojota’ Ramírez

Ha pasado casi un mes desde la ignominiosa fiesta que ‘El Español’, con su director Pedrojota Ramírez al frente, se montó en pleno estado de alarma en Madrid con el patrocinio de Vodafone.

Aunque la polémica parece haberse disipado con un par de disculpas vagas -las del ministro de Sanidad Salvador Illa entre ellas– y rasgadas justificaciones, como las del propio Pedrojota, este domingo 22 de noviembre de 2020 la prensa dominical ‘rescataba’ lo sucedido.

El columnista de ‘El País Semanal’, Javier Marías, arremetía contra la clase política por la gestión de la pandemia.

Y en su argumento, se acordaba de lo sucedido durante la celebración del aniversario de ‘El Español’, algo que en su día fue un auténtico escándalo:

Nuestras autoridades son fantásticas y baratamente surrealistas. Este alcalde, no recuerdo si la Presidenta de Madrid, cuatro ministros —incluidos los de Justicia y Sanidad— y varios líderes de la protestona oposición se encerraron en una fiesta por un motivo crucial: no sé qué diario digital cumplía unos pocos años (desaprensivo su director), y eso justificaba que los capitostes se pusieran y pusieran a los demás en peligro, en medio de restricciones para el resto de la población.

Alguno se disculpó después (dos, creo, y uno mal). Ninguno ha dimitido de su cargo. De su sueldo, ni lo sueñen. No me digan que no sería todo de película de Sordi, Tognazzi y Gassman. Lo malo es que ninguno habrá oído hablar de esos tres cómicos italianos extraordinarios, así que los imitan sin enterarse.