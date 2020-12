Twitter despluma a El País por usar la ‘cepa británica’ del COVID para atacar a la Navidad

Twitter está desplumando a ‘El País’ por atacar de nuevo a la Navidad.

En las redes sociales se dispararon las críticas al diario por la publicación del artículo ‘Bendita mutación’ de Javier Sampedro, donde se utiliza la ‘cepa británica’ del COVID-19 como una excusa para atacar la celebración de la Navidad.

“La presión pelmaza para salvar la Navidad nos está conduciendo por el mal camino, al incremento de R0. Pero las medidas que no nos habíamos atrevido a tomar tendremos que adoptarlas ahora. Si este es el peor efecto de la nueva variante del virus, bienvenida sea la mutación VUI-202012/01, un mensaje del cielo para cancelar la Navidad”, afirma en el ‘análisis’ publicado en ‘El País’.

Irónicamente, Javier Sampedro fue quien afirmó, en su artículo del 13 de febrero de 2020, que la cancelación del Mobile de Barcelona por el COVID-19 se debió al miedo de “los pelmazos del coronavirus” y criticó a las redes sociales por impulsar la “mentira” y la “intoxicación” que en realidad eran advertencias del riesgo para la salud pública.

LO PAIS acoge a toda la mierda que encuentra, como Javier Sampedro https://t.co/nveIQmWLXq pic.twitter.com/bxRBCPAiSf — Eddie Felson (@EnriqueOntanon) December 22, 2020

Es decir, el científico español demostró no ser justamente un visionario sanitario en los primeros días de la pandemia. Sin embargo, eso no le ha supuesto un freno para ahora utilizar la información de la ‘cepa británica’ para atacar a los festejos de la Navidad. Algo que quizá no respaldaría si se tratase del 8-M o de algún otro evento masivo de interés para la extrema izquierda.

Las críticas a ‘El País’ no solo apuntan a la publicación de los desacertados análisis de Javier Sampedro, sino en ofrecer una plataforma para atacar a la Navidad y, por ende, a la comunidad católica.

En este sentido, le echan en cara que también publicaron el artículo de Juan Arias titulada: ‘Al final, ¿dónde y cuándo nació Jesús?’, donde acusa a la Navidad de ser “una bella y tierna leyenda” y afirma que “Jesús no nació ni el 24 de diciembre ni en Belén ni en un pesebre”.

Eso sí, Juan Arias afirma que Jesús se casó con Magdalena… un disparate tras otro que han llevado a que Twitter esté desplumando a ‘El País’ y a sus ‘brillantes’ analistas.

Ojalá una mutación del virus que acabe con Lo País de una vez pic.twitter.com/Hh2vSJdo8R — Gabirol (@Gabirol57240999) December 22, 2020

Odian la Navidad. Ya no saben cómo decírnoslo#22Diciembre pic.twitter.com/CcJNy0f7sp — P. José María ✞ (@paterjm) December 22, 2020

En serio, ¿puede un medio ser más lacayo al gobierno de turno que Lo País? https://t.co/psm5h6FEce — Andréi Kononov #Spexit 🇷🇺🇸🇾🇵🇸 (@andrei_kononov) December 22, 2020

Lo país lo ha vuelto a hacer… https://t.co/xWLvs0dblC — Peregrino a Santiago. (@ESEGAR1) December 22, 2020