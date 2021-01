Exclusiva PD / Félix de Azúa se teme lo peor: «No he tenido ninguna noticia ni del director ni del staff de El País»

De sobra es conocido por todos que en el diario El País en los últimos meses el escoramiento hacia la izquierda populista encarnada a la perfección por el Gobierno de coalición es más que una realidad.

Y para muestra, lo que le está ocurriendo a una de sus más prestigiosas firmas, la de Félix de Azúa, un habitual de las andanadas a Pedro Sánchez y su tropa.

El Defensor del Lector del diario de Prisa, Carlos Yárnoz, recogió y publicó este primer fin de semana de 2021 algunas de las críticas de los lectores del periódico hacia el columnista, que se vio obligado a, en la misma tribuna, contestarles.

Pero este 4 de enero de 2021 los acontecimientos se suceden, y Periodista Digital se ha puesto en contacto con el protagonista corroborando una hipótesis de lo más preocupante en pro de la libertad de expresión. El propio Félix de Azúa se explica por escrito:

Muy sucintamente:

No sé si estoy respaldado porque no he tenido ninguna noticia ni del director ni del «staff» directivo.

Tampoco me ha sorprendido porque ya sé que no gozo de simpatía por parte de los simpatizantes de Podemos.

Y sin duda la capacidad para extraer beneficios de la ofensa es típico del actual marketing político.