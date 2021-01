Díaz Ayuso conquista la portada de Vanity Fair: «He tenido muchísimas campañas de descrédito»

Isabel Díaz Ayuso es la portada de ‘Vanity Fair’ del mes de febrero de 2021.

La presidenta de Madrid atiende a la publicación, de la que es la principal protagonista, para dejar jugosas declaraciones. «Soy una mujer crítica. Si creo que algo no está bien, lo digo».

—¿Cree que es la política peor tratada por la prensa?

—No diría eso. Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre.

—¿Cómo evalúa su gestión durante este último año?

—No le pongo nota. Creo que hemos vivido el momento más duro de la democracia y que hemos hecho lo que hemos podido. Siempre piensas que se podría haber hecho más… Pero cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas en contra han sido insólitas. Insisto: abrir un hospital público nunca puede ser una mala noticia y sin embargo llevamos dos meses defendiéndolo.

—Los sanitarios han sido muy críticos con este hospital.

—No estoy de acuerdo. Ha habido sindicatos médicos que lo han sido, pero yo destaco una campaña como no había habido contra ningún hospital. El Zendal es fruto de IFEMA, que fue un gran hospital con unas grandes instalaciones y mucha ventilación. Los pacientes podían andar e incluso salir al aire libre. Curamos a más de 4.000 personas y hubo apenas 15 contagios entre el personal sanitario.

—Una de las críticas es que no dispone de quirófanos.

—Ahora mismo no hacen falta para la pandemia. Con el tiempo, como tiene módulos distintos, si uno se destina a catástrofes, a atentados, llevará quirófanos.

El diario francés ‘Le Figaro’ se rinde a Ayuso: «La nueva musa de la derecha»

No solo es ‘Vanity Fair‘ la única publicación que ha mostrado interés en la figura de la dirigente ‘popular’.

El diario francés ‘Le Figaro’, de tendencia de centro-derecha, ha tejido un perfil de la dirigente madrileña donde hablan de ella como «la nueva musa de la derecha española» que es «la bestia negra del Gobierno«.

El medio galo considera que la presidenta regional «es el descubrimiento político de 2020» e incide en la idea de que ha conseguido «que se escuche su voz», que es «siempre diferente» a la del Ejecutivo central.

En contraste, la de los medios ‘progres’ españoles, especialmente críticos con ella y con su gestión, llegando a veces incluso a faltarla el respeto.