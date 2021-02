Cayetana Álvarez de Toledo carga contra Casado desde El Mundo: «Ha defraudado a los que nos unimos a él»

El asunto de Cayetana Álvarez de Toledo, desde que fuera apartada por Pablo Casado de la portavocía del PP en el Congreso el pasado verano, siempre pareció un conflicto a punto de estallar.

De modo que tampoco sorprende tanto que la aún diputada del partido haya aprovechado la coyuntura -otro mal resultado del PP en las elecciones catalanas- para azuzar al líder.

Lo hace Cayetana este 16 de febrero de 2021 a través del diario El Mundo, su anterior casa, entrevistada por Rafa Latorre, y el discurso de la protagonista es lapidario contra Pablo Casado, sin esconderse ni esquivar ninguna de las cuestiones. Álvarez de Toledo va directa contra el jefe de filas:

«¿A su juicio es el responsable principal de la catástrofe?»

En política es muy importante hablar de responsabilidades porque si no todo son vaporosas abstracciones. […] En mi opinión no ha fallado el candidato, ha fallado la estrategia errática, profundamente equivocada, de la dirección nacional, que ha dejado a muchos de nuestros votantes desorientados, huérfanos y sin razón suficiente para votarnos.

Además, Cayetana abordó la razón por la que su papel durante la campaña electoral catalana ha sido tan limitado:

Cayetana no ha dudado en dejarse querer por otros partidos con los que coincidía en ideas, como es el caso de VOX, y ya en su día se mostró en desacuerdo con la táctica de Casado en la moción de censura del partido de Abascal, pero así volvió a reiterarlo:

Yo dije en su día que me preocupaba que eso no representara tanto la voladura de Vox como la voladura de los puentes con los votantes de Vox. Me parece que eso es lo que ha ocurrido.

Y por ende, considera la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso que su líder ha fracasado:

Ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español. Casado se ha dejado aquí jirones de credibilidad como líder del constitucionalismo. El liderazgo es de Pablo Casado y suya ha sido la presencia constante en la campaña. También las decisiones estratégicas y el discurso que se hizo en la campaña. La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Esto lo digo con dolor personal y político. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él. Ha defraudado a los que nos unimos a un proyecto con la confianza de que aunaba tres cosas: coraje, convicciones y capacidad de desafío.