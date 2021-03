Isabel San Sebastián jalea los ataques de Espinar al capitalista Iglesias: «Daga de acero en guante de seda»

El pasado viernes 26 de marzo se le escapaba a Podemos otra de sus vidas en el videojuego de la política: salían publicados los patrimonios en virtud de la Transparencia, y se corroboraba cómo el matrimonio de Galapagar, en siete años en política, ha multiplicado por seis su poder económico.

Fue Ramón Espinar -el expodemita que salió rebotado de una de tantas guerras cainitas en la formación- quien lanzó primero la piedra. Sutil y sarcástico, un par de tuits cargados de mala baba contra sus exjefes.

Este martes 30 de marzo de 2021 esos mensajes los celebra Isabel San Sebastián en las páginas de ABC, en una columna bajo título sintomático: ‘Podemos forrarnos’.

Prosigue San Sebastián:

La relación entre la periodista y el político retirado, de posturas ideológicas totalmente divergentes, ha sufrido un radical cambio en los últimos tiempos.

El final del proceso ha llegado con esta columna de la analista, incluyendo en su texto al expodemita y no precisamente para ponerle a caldo… Quién podría pensar algo así hace unos años, cuando ambos mantenían una disputa directa y constante allá donde coincidían:

En 2015 la periodista contó algo que tenía clavado por culpa del podemita, de algunos años atrás: Isabel San Sebastián desenmascara al podemita Espinar: «Exigió que nos hicieran bullying a Tertsch y a mí en Telemadrid»:

El sábado me encontré con Ramón Espinar, que en 2012 colgó un tuit en el que decía: «no basta con la huelga de Telemadrid. Hay que hacer bullying indefinido a Isabel San Sebastián y a Hermann Tertsch. Le pregunté que por qué no había ido con la pancarta para hacerme el bullying en directo y me dijo que era de coña. Pues tiene una gracia que no veas, es graciosísimo que te acosen y que te insulten, es una cosa que hace mucha gracia…»