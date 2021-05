El País cede una tribuna a Iván Redondo para mayor gloria de Pedro Sánchez: «Llegó nuestro momento»

El diario El País vuelve a cerrar filas con el ‘sanchismo’ en sus momentos más delicados, tras el varapalo electoral del 4 de mayo de 2021 para los socialistas y la publicación de nuevas encuestas que vaticinan un vuelco a favor del centro-derecha a nivel nacional.

Para ello, han ofrecido un gran espacio a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, para que anuncie la presentación de la ‘España 2050‘: «La España que nos merecemos», escribe el ‘spin-doctor’ del presidente.

Un plan, que algunos se malician que es pura propaganda para enjuagar el topetazo electoral de Madrid, que será presentado el próximo jueves 20 de mayo de 2021 con la idea de «arreglar España».

«El presidente fue muy nítido y ejecutivo como es él: España no solo no podía quedarse atrás en esta carrera hacia el futuro que otras grandes democracias llevan años practicando, sino que debíamos tomar posiciones y situarnos en primera línea de salida, tanto a nivel nacional como internacional», sintetiza Redondo.

El artículo tiene su buena dosis de paja y de buenas palabras, así como de intenciones, pero a la espera de la presentación del plan, hay poco que concretar:

«Es un documento vivo, y el primer paso para un gran diálogo nacional a través de un ejercicio sobre nuestro futuro inédito hasta ahora, realizado mano a mano entre la Administración pública y la sociedad civil. Sin escatimar en tiempo ni en consenso. Mirando unidos al porvenir.», añade.

Carlos Herrera analizaba el artículo de Iván Redondo en su editorial de ‘Herrera en COPE’:

Sánchez, de cara al 2050, oiga, largo me lo fiáis, con Otegi, Rufián, el PNV, establecer un proyecto de España lanzada al futuro, que me da la risa. Sánchez prepara la nueva entrega de Regreso al futuro, está en eso, tiene esto hecho unos zorros pero se ponen a alegrar lo de 2050. La Moncloa se ha montado un think-tank y se han puesto a reflexionar sobre qué será España en 2050. Pues con esos socios, España no será en 2050.

Iván Redondo ha publicado un artículo humorístico en El País donde nos viene a decir que nos vistamos de gala el próximo jueves porque Sánchez nos viene a iluminar el futuro porque él ya lo ha visto y ahí Redondo le ensalza como el amado líder.

Y lo equipara con Adolfo Suárez, no se corta. Redondo es un vende-mulas, porque dice que Sánchez les pidió que abandonara toda tentativa cortoplacista o partidista, jaja, ¿se cree que somos tontos el doctor Fraude? Si él es el más cortoplacista que nadie. Diseñará la España de 2050 con Igor el Ruso si hace falta. No teníamos suficiente con Vacunator que ahora tenemos a Futureitor, el pitoniso que vino a salvar la Humanidad aunque no sabe ni como llegaremos a final de mes»