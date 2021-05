José Sacristán pone firme a la izquierda: «Quien regatee un elogio a Ayuso es un mezquino»

Es más rojo que las amapolas, pero tiene un acerado sentido crítico para no caer en el sectarismo.

El actor José Sacristán, de 83 años, se encuentra estos días interpretando en Madrid la obra ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, de Miguel Delibes.

Y aunque su trabajo sobre las tablas le ocupa gran parte de su jornada, el artista también tiene hueco para atender las peticiones de entrevista de los medios de comunicación.

Este 22 de mayo de 2021, en el diario ABC, Sacristán confiesa su admiración por el triunfo conseguido en las urnas por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El actor teatral, televisivo y también de la gran pantalla sopapea a esa izquierda que ha tratado, sin éxito, de arrinconar a la política del Partido Popular:

José Sacristán define a Isabel Díaz Ayuso como una todoterreno de la política, alguien que, sin complejos, ha sabido imponer su criterio y, sobre todo, que el votante acabara respaldándola masivamente en la jornada del 4 de mayo de 2021.

El actor solo le pone un pero, que haya basado su campaña en el lema ‘libertad’. Entiende que Ayuso ha abusado de ese vocablo y aún no da con la clave de por qué tuvo tan rotundo éxito en las urnas:

Ni la he votado ni comparto su programa electoral; pocas veces la palabra libertad ha sido utilizada con fines tan poco legítimos, desde mi punto de vista. Y me deja un poco perplejo que ese mensaje haya tenido esa respuesta.

Sacristán tampoco obvia el debate sobre el independentismo catalán y aunque se muestra partidario de que no hubiesen acabado en la cárcel los Oriol Junqueras y compañía, sí cree que les está bien empleado por la chapuza de proceso emprendido y por dejar en evidencia a lo que él entiende como verdadera República:

Tuvimos el siniestro fenómeno etarra, siniestro en todos y cada uno de sus aspectos, sin justificación alguna… Ahora, la chapuza del independentismo catalán; yo, lo he dicho y lo repito, no los hubiera metido en la cárcel por rebelión, sino por chapuceros, aunque solo sea por respeto a la palabra república. La patria vasca, la catalana ¡Para patriota yo! Y a mí no me gusta. Yo estoy hasta los huevos de la unidad de la patria.