Rahola se llevaba de La Vanguardia 100.000 euros anuales por sus soflamas a favor del fugado Puigdemont

Pilar Rahola era el tercer sueldo de La Vanguardia y su audiencia se había desplomado. Más de 100.000 euros anuales por cuatro artículos a la semana, y tenía un cada vez más reducido y marginal núcleo de lectores». Lo cuenta Salvador Sostres en su columna en ABC ‘Una diva en retirada‘ sobre el fulminante despido de la columnista y tertuliana del diario del grupo Godó.

Como contábamos en Periodista Digital, Rahola era despedida tras una colaboración de 12 años con el rotativo barcelonés.

Sostres explica que a la ex política cada vez le quedaban menos fieles y dado el pastón que se embolsaba, a la empresa no le quedó más remedio que poner tierra de por medio, aunque muchos medios, seguramente a través de filtraciones interesadas, destacaban que su purga llegaba tras el acuerdo entre ERC y Junts para formar ‘Govern’.

«Rahola lleva tres días descubriendo lo poco importante que es, y en realidad lo poco importantes que somos los columnistas», continúa Sostres, que insiste en que la decapitación de su ya ex colaboradora se debe a motivos empresariales y no a represalias políticas, como ha intentado hacer creer la aludida.

El victimismo ideológico con que la agitadora pretende ahora disimular su pobre decadencia no sólo es falso sino que además es ridículo. Ni el director de La Vanguardia, ni su editor, Javier Godó, se dieron cuenta el sábado de que Rahola era independentista. Siempre lo ha sido, y así se dedicó a la política, primero desde Esquerra Republicana, y luego fundando su propio partido (el PI, Partit per la Independència) y así ha podido escribir lo que ha querido durante 12 años. Atribuir el cese de Rahola a su independentismo es no entender que Rac1 es una radio de tono marcadamente independentista y que convive perfectamente en la dinámica del grupo. Javier Godó no es un editor sectario, pero a su hijo Carlos, tirar el dinero por la ventana, no le parece la mejor idea del mundo. Y esto es exactamente lo que La Vanguardia llevaba un tiempo haciendo con la que en otros tiempos fue su columnista más leída.