Toni Bolaño cuenta con pelos y señales el último día de Iván Redondo en La Moncloa y traslada su amenaza

Con frecuencia ha venido informando el periodista Toni Bolaño de Iván Redondo con especial cuidado en los detalles, así como si hubiera tenido línea directa con el ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Y este domingo 18 de julio en La Razón, un nuevo artículo a toda página de Bolaño pintando en negro sobre blanco cómo fue el último día del ínclito Redondo en La Moncloa: la jornada para recoger las cajas con las pertenencias de uno. El doloroso -o feliz- último día de trabajo…

El texto de Bolaño -recuerden, quien fuera director de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat con José Montilla- es absolutamente intimista, tremendo:

Fue un momento para pensar. Se acordó en esos instantes de soledad, de intimidad, de los más cercanos, como se acordó en su toma de posesión. «Quiero agradecer a mi ama por toda la fuerza que me ha dado, porque es una luchadora; a mi mujer Sandra, a José Ramón y a Mari Luz –sus suegros–, a mis hermanos, que hoy están aquí. A mi hermana Lourdes, a mi hermano Manu y a mi hermano Txema, a Paula –su sobrina–, a todos los que me conocen que hoy están aquí, muchas gracias. Y, por supuesto, a mi hermana Esperanza, que no está con nosotros y a la que yo no pude conocer, pero allí desde el cielo siempre está cada vez que estoy haciendo algo».

Era un momento nostálgico, porque aquellas paredes le estaban recordando muchas cosas, pero no fue un momento triste. La decisión la tomó después de madurarla mucho. Estaba entre cajas y se reafirmó en su convicción porque siempre trata de ser consecuente. Un humanista había llegado a ser director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Había cumplido su sueño dirigiendo un equipo multidisciplinar de política, estrategia y comunicación. En 3 años, 1 mes y 1 semana lo había ganado todo. Dos elecciones generales, las municipales, las europeas y las catalanas, había pasado en primera línea una pandemia, y todo gracias a ganar una moción de censura. Esta ha sido su viaje profesional y había llegado la decisión de parar.