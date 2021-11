La actriz Hiba Abouk se rebota con una periodista por preguntarle por el burka: «¡Es racismo!»

Hay veces en que algún famoso se mete en un charco de tres pares de narices, pero luego cuando le preguntan por ello en una entrevista, se hace el ofendido.

Pues esto es más o menos lo que pasó en la entrevista de la periodista Ana del Barrio (El Mundo) a la actriz Hiba Abouk, española y de origen tunecino, casada con el marroquí futbolista del PSG y ex del Real Madrid, Achraf Hakimi, y que saltó a la fama en España por su papel protagonista en la serie El Príncipe.

Así transcurrió el final de una entrevista que se ve incómoda desde las primeras líneas hasta que termina abruptamente:

¿Y el burka? ¿No es denigrante para la mujer?

A mí personalmente el burka no me gusta. Pero si una persona está convencidísima de ponérselo, ¿qué le vas a hacer? Yo ahí no me puedo meter en lo que quiere un ser humano o lo que le hace feliz a una persona.

Habrá mujeres que se lo pongan porque quieren y otras que lo hagan por la presión social.

Claro. Si es por la presión social, me parece fatal, pero si no es por eso… Cada uno tiene sus problemas, yo no me voy a meter donde no me llaman. ¿Qué coño tengo yo que ver? ¿Por qué me tienen que preguntar a mí por el burka? ¿Porque me llamo Hiba Abouk? Volvemos a lo mismo. A Clara Lago no le hacéis estas preguntas. Me las tenéis que hacer a mí. ¿Por qué? Soy igual de española que Clara Lago. Ya está bien. Siempre con lo mismo.

Te lo pregunto porque el otro día fuiste tú la que tuviste una polémica en las redes sociales por el tema del hiyab.

Bueno, pues hablé del hiyab, pero hablar del burka ya me parece el colmo.

Es un tema como otro cualquiera.

No, es racismo porque a otra actriz española no le harías esta pregunta, seguramente. Me la tenéis que hacer a mí porque tengo un nombre de origen árabe.