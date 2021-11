Miguel Bosé, ‘a leches’ con la periodista de El País: «Mi peor enemigo eres tú»

Miguel Bosé está de gira de medios de comunicación por la presentación de su libro autobiográfico y este domingo 14 de noviembre de 2021 no salió publicado en El País su mejor versión precisamente.

El cantante se ha convertido en los últimos tiempos en un personaje ciertamente extravagante y muy poco tolerante hacia los periodistas.

En las entrevistas relativas a esta gira editorial, ha vivido más de un encontronazo con los entrevistadores. A unos les pidió que se quitaran las mascarillas y con otros, como el caso de Cristina Pardo (laSexta) tuvo sus más y sus menos.

En esta ocasión, la periodista de El País, Luz Sánchez-Mellado, se las tuvo tiesas con su entrevistado, absolutamente a la defensiva. La charla terminó como había empezado, a leches dialécticas:

En el libro habla abierta y explícitamente de su bisexualidad. ¿Vivió siempre sin armarios?

Siguiente pregunta.

Pero sí lo cuenta en el libro.

Pero no con ese tono que le pones, amarillista y sensacionalista.

¿Quién es su peor enemigo?

En este momento, mi peor enemigo eres tú.

Tiene una docena de canciones que nos sabemos de memoria, insertas en la memoria colectiva del país. ¿Ese es su mejor legado?

Sí, sobre todo en la música, porque además, esos temas corresponden a distintos momentos muy determinados de la historia de este país.

¿Cree que sus polémicas opiniones sobre la pandemia han erosionado su reputación?

No voy a hablar sobre cosas que no tengan que ver con el libro. Se os dijo. Tú puedes preguntar y yo no responder.

Muchas gracias

Gracias. [Se quita el micrófono, me abronca por ser “tensa entrevistando”, y se va sin despedirse]