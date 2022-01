Carlos Herrera explica con detalle por qué Sánchez ni quiere ni puede echar a Garzón

El popular líder de opinión radiofónico de las mañanas, Carlos Herrera, está disfrutando de retiro vacacional navideño de COPE, pero no así de su puntual columna de opinión de los viernes en el diario ABC, y la de este 7 de enero de 2022 viene muy a cuento de la actualidad.

Adivinen el tema elegido… Han acertado, el ministro Alberto Garzón.

Y es que el artista podemita de Consumo está logrando destacar a base de huelgas de juguetes, vacío a los roscones de nata y críticas a la industria cárnica española desde el extranjero… Es un fenómeno del de Izquierda Unida.

Pero Herrera se muestra sumamente generoso con él y expolica que en esta ocasión Garzón ha tenido mala suerte. Lo que al periodista le interesa ahora es explicar por qué caerán en saco roto las peticiones a Sánchez para el cese de su ministro, como solicita el PP:

Herrera describe la situación –Tranquilos, no lo va a destituir-:

La reclamación de su cese fulminante por parte del presidente todos sabemos que es baldía. Sánchez no le puede destituir, aunque quiera. Que no quiere, porque cree que es bueno que se sepa cómo son los de Podemos; pero aunque pensar en castigar a quien le ha metido en un lío considerable con las organizaciones ganaderas […] se encontraría con las manos atadas. A Garzón no le nombró Sánchez, le nombró Iglesias, y forma parte de ese apósito un tanto cretino de ministros sin mucha cosa que hacer, y por lo tanto, dados a las bobadas y ocurrencias.