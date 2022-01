Losantos, contra los ministros podemitas: «No es fácil destacar en este elenco de discapacitados intelectuales»

La columna de Federico Jiménez Losantos de este viernes 7 de enero de 2021 en el diario El Mundo es pura fantasía.

No se corta un pelo -como es habitual- el periodista de EsRadio, pero es que esta vez no se guarda ni un solo adjetivo para calificar a los ministros del Gobierno de España que nos han tocado, aunque, eso sí, decide dejar a Sánchez para mejor ocasión. Se agradece, por reiteración de sanchadas en el panorama mediático.

De modo que el popular locutor la toma especialmente con el ministro más criticado -se lo ha ganado a pulso- en la primera semana de 2022: el fenómeno Garzón, que ya saben que maneja Consumo con un cariz puramente ideológico. De la última imbecilidad, la de criticar a la industria cárnica española en The Guardian, aún le van a seguir llegando pedradas un tiempito. Losantos le dedica el título –En vez de carbón, Garzón-:

Es curioso porque aunque Losantos le dedique el título al inefable de Izquierda Unida, las mayores andanadas se las lleva quizás Yolanda Díaz, con la que arranca y se ensaña:

«Si la estupidez viene adobada con toneladas de almíbar, que es la necedad de género al estilo Yolanda Díaz, se ve premiada en las encuestas de popularidad, que ponen por las nubes a una ministra de trabajo que no sabía lo que era un ERTE, que es capaz de mentir tres veces en una misma semana acerca de la reforma laboral y al final dejarla en la de Báñez pero, ojo al Cristo que es de plata, confiándola al cuidado de los sindicatos, esos que se manifiestan a favor de los etarras en el País Vasco y contra el niño de Canet en Cataluña. Estos sindicatos de clase son de la misma clase que su Fashionaria».

Le costará quizás a la vicepresidenta segunda algunos minutos leer y comprender ese párrafo de Losantos, que mete un palo a la de Trabajo entre cada coma.

Y finalmente, lo mejor de la columna del periodista, el resumen perfecto del Consejo de Ministros, que reitera en más de una ocasión:

«Hay tanto tonto en este Gobierno que la idiotez de Fulanito el martes la borra la de Zutanita el miércoles, y a las dos la de Perengano el jueves, sabiendo que la Portavoza los superará, seguro, el viernes. No, no es fácil destacar en este elenco de discapacitados intelectuales. Pero, como en todo, lo difícil no es llegar sino mantenerse».