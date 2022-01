Así fue la defenestración de Garea: «Tu proyecto es errático, estás cesado desde ya»

La intrahistoria de la ‘decapitación’ profesional de Fernando Garea es más que jugosa.

Sobre todo porque el propio afectado ni siquiera se barruntaba ni por lo más remoto el directo a la mandíbula que le iban a propinar desde la empresa editora.

Javier Moll, máximo exponente de Prensa Ibérica, responsable de editar El Periódico de España, había confiado en el exdirector de la Agencia EFE para liderar el nuevo proyecto empresarial, un diario de papel para abrirse hueco entre los cuatro gigantes nacionales, ABC, El País, El Mundo y La Razón.

Sin embargo, el desencanto pronto hizo mella en el editor.

Por mucho que Garea expusiera en público en sus redes sociales que él había cumplido los objetivos, la empresa le mostró una visión diametralmente opuesta, tal y como ha podido conocer Periodista Digital de fuentes dignas de toda solvencia.

El 11 de enero de 2022 Garea era convocado a una reunión con el propio Javier Moll.

Ni por asomo el periodista pensaba que la cita era para recibir una patada en salva sea la parte.

De hecho, desconocía las razones por las cuáles hacía sido llamado al despacho del editor de Prensa Ibérica y, todo lo más, pensaba que era para hacer un balance del primer trimestre.

Y, efectivamente, no solo Moll hizo balance, sino también liquidación automática.

El encuentro entre Garea y el editor fue más bien breve y se le dijo bien claro al todavía director de El Periódico de España que no se estaba satisfecho con su labor:

Tu proyecto es errático, no sabemos a qué quieres apostar, no has sabido hacer un equipo y te hemos dado varios toques. Estás cesado desde ya, fulminantemente.