Guerra total en ‘El Mundo’: Arcadi saca un recorte de 1986 y Losantos replica con Cayetana

Una semana de dimes y diretes entre Federico Jiménez Losantos y Arcadi Espada.

En Periodista Digital hemos seguido con fruición esta pequeña disputa que al final parece más convertirse en una auténtica guerra interna en ‘El Mundo’, al estilo de la del PP pero sin poder en juego. Quizás, solo cuestión de egos.

Este domingo 23 de enero de 2021 fue Arcadi Espada quien quiso responder a la columna del viernes de Losantos. En un amplio artículo a toda página se aprovechó el columnista para, como bien dice él, utilizar la costumbre «ya instaurada entre nosotros de que escriba la columna el que no va a cobrarla». De modo que se sacó de la manga Espada un artículo de su oponente del Diario 16 y nada más y nada menos que de 1986.

El periodista de El Mundo bucea en la hemeroteca para seguir en la disputa de si Federico es centrista o se las da de ello cuando no lo es, todo, recuerde, con Santiago Abascal zarandeado por estos dos colosos de la comunicación.

No tenemos en este punto intención alguna de reproducir todo el artículo ochentero de Losantos, pero sí una pequeña parte:

Esto era lo último que le interesaba a Espada, en esa intención suya de esta semana de dispararse contra Losantos por su extremismo y apoyo directo a VOX. Pero no lo dejó solo sacando el recorte de periódico el periodista, sino que también dejó algún recadito para su contrincante:

«Jamás se me ocurriría llamar rectamente centrista a Federico y de imposibilidades como esa se nutre la figura retórica de la ironía, incluso para los que madrugan y cuyas legañas no les dejan ver el sol. Ahora bien: yo le leo mucho más de lo que él mismo se lee».

Este lunes 24 de enero le tocaba posibilidad de réplica a Losantos en las mismas páginas del periódico, pero el de EsRadio se levantó menos beligerante y escribió algo que se parece bastante a sacar la bandera blanca, además, en una posdata de su columna que versaba sobre Pablo Iglesias. Eso sí, volvió a mencionar el comunicador a Cayetana Álvarez de Toledo, pareja sentimental de Arcadi:

«Arcadi dice que me lee más que yo. Seguro, porque yo no me releo. Tengo muchas cosas por hacer. Pero ambos nos hemos dado argumentos suficientes para que el lector saque los suyos propios. Como diría Cayetana, tratémonos como adultos. Dejémoslo ahí».