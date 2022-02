Soberbio palo de Arcadi Espada al monjerío: arriba las tetas altas y un culo que se mueve

El Benidorm Fest se ha convertido en temazo del momento. Un festival de la canción absolutamente politizado pricipalmente por la extrema izquierda, Irene Montero, las feministas, los podemitas y los pijiprogres.

Rigoberta Bandini y su canción sobre las madres y las tetas era su candidata en el certamen, y ya saben cómo se las gastan los troles de la izquierda: no soportan perder. Y para más inri, les ganó Chanel, una chavala guapísima que canta y baila extremadamente bien y que llevará al Eurovisión italiano un reggaeton como el que gusta ahora.

Arcadi Espada desde su columna del diario El Mundo quiso sumarse a la bestial polémica generada, opinando duramente contra esta pandilla de pesadísimos:

«Como en el 68, hemos acabado ganando. Un huracanado reguetonazo ha mandado a tomar viento al monjerío y España irá a Turín con una canción de tetas duras, altas, como le gustaban a Tierno, y un culo que se mueve (porque la tierra no es plana) y cuya portadora pide a su hombre lo que importa: slowly, slowly, es decir, que grabe ese soberano culo en SloMo, mientras se escucha, pero eso ya solo yo lo escucho, I’ve never liked it fast, que así las tranquilizaba Leonard Cohen dulce y firmemente».