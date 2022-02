El oscuro presagio de una premio Pulitzer: «Putin podría llegar hasta Alemania»

La guerra entre Rusia y Ucrania trae consigo una serie de reflexiones y debates que, en otro escenario social, casi nadie se habría planteado en Europa.

El miedo a que Europa se vea atrapada de lleno en una guerra iniciada por el líder ruso, Vladimir Putin, provoca la reacción de los líderes europeos. Sin embargo, las sanciones económicas aplicadas hasta el momento no frenan a Putin en su invasión a Ucrania. Por ello, el peligro para Europa es más real que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que las tropas rusas ya están en el corazón del país ucraniano, Kiev.

La reconocida periodista Anne Applebaum, apremiada con un Pulitzer, historiadora y columnista especializada en populismos, ofrece una entrevista al periódico El Mundo, publicada este 25 de febrero de 2022.

Jorge Benítez, el periodista encargado de esta entrevista, indaga sobre cuestiones que afectan directamente a Europa y a las que Applebaum responde desde la máxima sinceridad y ojo crítico. Así, el periodista le pregunta sobre las sanciones económicas, las cuales «no han sido suficientemente persuasivas». La premio Pulitzer responde de manera concisa y directa:

El Mundo y Jorge Benítez hacen referencia al mayor temor de Europa: que el conflicto se extienda hasta Occidente. En este sentido, la periodista advierte que es «muy posible que [las ambiciones de Putin] se extiendan a Polonia, a los países bálticos o incluso a Alemania»:

«Esto no es sólo un ataque a Ucrania, esto es un ataque al orden internacional de la posguerra, el acuerdo de que, al menos en Europa, las fronteras no se cambian por el uso de la fuerza. Putin hizo esto antes, en 2014, pero creímos erróneamente que sus ambiciones eran limitadas. Ahora vemos que son ilimitadas. Es muy posible que se extiendan a Polonia, a los países bálticos o incluso a Alemania. Hace unos años, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en la Conferencia de Seguridad de Munich que la reunificación alemana era «ilegal». Todos se rieron. Pero yo no creo que estuviera bromeando. Putin recuerda a menudo la presencia de la Unión Soviética en Alemania oriental: él mismo fue parte de ella. Puede sentir nostalgia por esa época, al igual que siente nostalgia por el resto del imperio soviético».