El presagio de García-Margallo sobre la guerra y el apocalipsis

Cuánta razón tiene Ignacio Camacho en el arranque soberbio de su columna en ABC de este 25 de febrero de 2022:

Qué insignificantes se han quedado de repente ¿verdad? las ‘navajas plateas’ del PP cuando suenan cañones en un confín de Europa y hasta los escolares que no estudian Historia escuchan el eco siniestro de un primero de septiembre en Polonia. Guerra.

Y es que en realidad pareciera que si Putin se llega a adelantar 4 o 5 días a su invasión de Ucrania, a lo mejor hasta habría salvado la cabeza de Pablo Casado. Así de cruel es la vida, que circula por un carril diferente al de nuestros planes.

Además del texto de Camacho cabe destacar la entrevista de Juanma Lamet en El Mundo a un ex ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo.

¿Cómo será la guerra en Ucrania?

El presagio de este político del PP sobre guerra y apocalipsis, esa palabra tan temida en un contexto de potencias nucleares enfrentadas, se lee en las primeras líneas de la charla:

Pregunta.– ¿Cómo se evita una guerra abierta en Ucrania?

Respuesta.– Haciendo un diagnóstico correcto. Todo esto responde a la desconfianza recíproca de Rusia y Occidente. Por eso, desde los tiempos de los zares, los rusos han intentado expandir sus fronteras. Cuando ya se avanza hacia Ucrania –que es el germen, la Asturias de Rusia–, ya son palabras mayores. En 2013, a los rusos no les interesaba para nada entrar en Crimea, que ya lo controlaban. Se vieron obligados, en su interpretación. Pero ahora no logro entender a qué viene la entrada de tropas terrestres que se está produciendo en el resto de Ucrania. No sé qué es lo que pretende Putin con esa maniobra, salvo seguir forzando la máquina con la amenaza de que esto vaya a peor.

P.– ¿Y qué se debe hacer para que esto no «vaya a peor»?

R.– Definir un nuevo marco de seguridad en Europa y en Asia. No va a haber una guerra abierta, porque ahí hay cuatro potencias nucleares (Rusia, Reino Unido, Francia y EEUU) y una guerra nuclear es el apocalipsis. Pero tampoco se va a producir una guerra clásica. No veo tropas, barcos o aviones de la OTAN en Ucrania, porque eso no se sabe si deriva luego en una guerra nuclear. Y nadie está hablando de que las tropas de la OTAN vayan a entrar a luchar junto a los ucranianos. No veo a los estadounidenses aprobándolo; lo descarto. El conflicto, de existir, sería entre Ucrania y Rusia, y por muchas armas que se le diesen a Ucrania, sería imposible que reaccionasen a la fuerza de Rusia. En absoluto.