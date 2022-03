El bestial golpe que el cobardón Sánchez no se atrevió a meter a Rufián en el Congreso

Desfachatez podría definirse perfectamente en el diccionario español como ‘lo que hizo Rufián’ en el Congreso aquel 23 de marzo de 2022, pero sería darle una importancia que ni merece verdaderamente tendrá nunca al ‘indepe’ de palo.

Pero la verdad es que su discurso en el turno de preguntas al Gobierno en la sesión plenaria dio un pelín de repelús. Así como ventajista vomitivo, infantil pero rozando con lo bobo, facilón pero sin sacar impresora ni esposas ni nada…

Recordemos:

«Señor Presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que qué mal todo. Ahora viene lo de que ‘viene la ultraderecha, que viene el lobo’. Ahora viene eso… ¿Pero no están hartos? Me refiero a toda la bancada de la izquierda. ¿No están hartos de decir que viene la ultraderecha? ¿De decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora pero se pasea por sus manifestaciones? Saben por qué pasa esto? Porque a la izquierda no nos entiende nadie, no nos sabemos explica, y segundo; porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, eh. ¡La gente lo que entiende es que la luz ha subido un 80% en el último año! Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, pero tenemos que dejar de militar en la moral y empezar a militar en la utilidad. ¡Hay que topar precios y controlar públicamente a las eléctricas! Y señores del PSOE, la arena del Sáhara aún dura en Madrid; cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui».