Miguel Barroso se incorpora a Prisa para asegurarse de que el PSOE obtiene apoyo en las elecciones generales

Miguel Barroso, exsecretario de Estado de Comunicación cuando presidía José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido lanzarse al asalto de Prisa con el fin de participar en su gestión y asegurarse de que el partido socialista obtiene un gran apoyo en las próximas elecciones generales. Todo esto después de la compra del 7% de El País a Telefónica.

Según ha informado El Economista, Barroso busca incrementar el paquete accionarial de Global Alconaba y participar en la gestión de grupo e impulsar su desarrollo en lugares como Latinoamérica.

Sin embargo, estas intenciones de Barroso de controlar el grupo Prisa no es algo nuevo, ya que en el pasado año 2021 fue nombrado consejero de la empresa y fue a partir de ese momento que se ha dejado caer que es él quien realmente controla el grupo Prisa.

Uno de esos momentos fue cuando la empresa francesa Vivendi quiso incrementar su participación hasta el 29,9% con la meta de convertirse en el máximo accionista del grupo. No obstante, cambió de parecer seis meses después. No se comunicaron los detalles ni argumentos de este cambio, únicamente se dio a conocer que habían «desistido», según informan fuentes externas.

No obstante, el cambio de opinión resultó ser completamente administrativo, ya que el Gobierno tenía un plazo para aceptar esa operación y estaba a punto de caducar y la empresa francesa no fue capaz de conseguir la aprobación por parte del Ejecutivo. Rumores explican que la negativa del Gobierno era porque no estaba de acuerdo con dejar a manos de los franceses un grupo de comunicación semejante a su ideología.

Con la entrada de Barroso en Prisa, se busca hacerse más fuerte y seguir creciendo en Latinoamérica. En la presentación de su primer plan estratégico que tuvo lugar en el pasado mes de marzo, Prisa hizo mucho hincapié en la importancia de Latinoamérica dentro del negocio. Tanto es así que pretenden alcanzar en torno a los 1.000 millones en ingresos que busca el impulso del negocio digital y una mayor aportación de los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos.