Raúl del Pozo confía en que el batacazo socialista del 19-J sea definitivo: «Esto no puede acabar bien»

Reflexiona Raúl del Pozo este lunes 6 de junio de 2022 sobre lo que se viene el 19-J en Andalucía, la forma en que esto se extrapolará a España y el devenir del país hasta las elecciones generales aún sin fecha.

Lo hace el autor en el diario El Mundo en una columna que titular ‘Una severa derrota’, y explica cómo el Ejecutivo de la Nación se está comportando de una forma absolutamente deleznable y casi negligente, por ejemplo, a la hora de la repartición de los fondos europeos de la discordia:

Incide además Del Pozo en otra preocupación: que muchos españoles no le estén dando la importancia que de verdad tiene el apoyo de Pedro Sánchez para seguir cómodamente sentado en su silla…

Muchos ciudadanos pasan de que el llamado Gobierno de coalición progresista esté vivo gracias a las fuerzas del nacionalismo más reaccionario. Ni siquiera les preocupa que muchos de sus integrantes no puedan salir la calle sin ser insultados; ni que reciban críticas vitriólicas que la prensa y la radio que aún les apoyan achacan a la caverna. No les importa que mientan, incluso cuando no es necesario. Ni que Pedro Sánchez ya no disimule la egolatría narcisista mientras chupa cámaras, que solo piense en sí mismo, que caiga tan mal.