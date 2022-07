Esteban Urreiztieta (El Mundo), víctima del desesperado espionaje de Rubiales: «Tomaré acciones judiciales»

Luis Rubiales es consciente de que se encuentra en una situación muy delicada. Todas las informaciones que están saliendo a la luz gracias a ‘El Confidencial’ ponen entredicho su labor como presidente de la RFEF.

Si bien el pasado 29 de junio se hacía oficial que la Fiscalía Anticorrupción está investigando los ‘chanchullos’ de Rubiales y Piqué por administración desleal y corrupción por la ‘Supercopa Files’ tras la denuncia de Miguel Galán, este lunes 4 de junio ‘El Confidencial’, de la mano de José María Olmo y Alejandro Requeijo, publicó una noticia en la que adjunta pruebas de que Rubiales investigó a Esteban Urreiztieta, subdirector y Jefe de Investigación de ‘El Mundo’.

La agencia elegida por Rubiales para averiguar la fuente de los archivos de la ‘Supercopa Files’ fue, según el citado medio, Inner Risk Detectives. Esta pequeña oficina con escasa experiencia ofrece en internet sus servicios para todo tipo de trabajos de espionaje: localizar a menores fugados, observar a empleados, investigar posibles fraudes a seguros, etc.

El contrato del servicio fue firmado por el administrador y único empleado de Inner Risk Detectives, Javier Gutiérrez, aunque este recurrió a otros profesionales de la seguridad para poder efectuar el encargo de la Federación. Según los archivos a los que ha tenido acceso ‘El Confidencial’, un coche de Inner Risk Detectives estuvo siguiendo de cerca los movimientos de Esteban Urreiztieta cuando circulaba en moto.

Tras casi 30 minutos de persecución, el servicio contratado por Rubiales vio al periodista detenerse frente a una cafetería y acceder a su interior, por lo que continuaron grabándolo desde dentro. Los detectives descubrieron que el subdirector de ‘El Mundo’ había quedado con una mujer, la cual no pudieron identificarla. Aún así, también la relacionaron con el caso de la ‘Supercopa Files’ y fotografiaron varias veces su rostro.

Tras ello, la agencia de detectives decidió suspender el seguimiento a Urreiztieta por supuestos «motivos de seguridad» y centraron su investigación en el principal sospechoso: el tío de Rubiales.

Desde el primer momento -siempre basándonos en la información que remite ‘El Confidencial’- el objetivo principal del presidente de la RFEF era Juan Rubiales López, su propio tío. Ambos trabajaron juntos en la RFEF a partir de 2018, uno ejercía de presidente de la misma y el otro como jefe de gabinete de prensa -es un periodista con una dilatada trayectoria profesional-.

Pero, tras algunas desavenencias, Juan Rubiales fue apartado del cargo en el otoño de 2020 y fue trasladado a una subsede de la Federación el centro de la ciudad de Madrid. Por ello, el máximo responsable de RFEF sospechaba de que su propio familiar era el que había filtrado toda la información a ‘El Confidencial y pidió a los detectives que o siguieran durante nueve días.

Esto es otro escándalo más que salpica a Rubiales y a su gestión como presidente de la RFEF. Esteban Urreiztieta, en llamada con Periodista Digital, declaró:

«Rubiales ha contratado detectives de manera indiscriminada. Me ha espiado cuando me reunía con la ex fiscal general de Venezuela. Es decir, que no tenía nada que ver con la ‘Supercopa Files’. Se ha cruzado una línea roja y por ello se tomarán acciones judiciales. Se ha vulnerado el secreto fundamental del periodista y se ha atentado con el derecho fundamental a informar».