Arcadi Espada emerge en la guerra de Iglesias… zurrando a Inda y Ferreras

La guerra de Pablo Iglesias contra Antonio García Ferreras está resultando enternecedora. Pareciera una disputa de folclóricas cabreadas. No olviden sus palomitas.

El podemita culpa al director de laSexta -al que quiere retirar del periodismo- de haberse tragado una noticia falsa de Eduardo Inda, y todo ha salido a la luz porque al pardillo Ferreras también le grabó Villarejo.

De modo que el podemita anda montando pollo por donde puede y donde le dejan, pero no ha sido el caso de Al Rojo Vivo, que es lo que más le quema.

Y como en toda buena guerra, no solo los contendientes se colocan en su posición y tiran a dar. También los de alrededor, a los que en principio ni les va ni les viene el tema, terminan por colocarse en alguno de los bandos o en otro transversal. Es aquello de o conmigo o contra mí.

Esto es lo que debió pensar Àngels Barceló, que desde la Cadena SER se inclinó por dinamitar los tradicionales puentes ideológicos progres que les unen con laSexta. ¡A tomar viento! La periodista coge de la ‘manita’ otra vez a Iglesias y no solo señala a Ferreras sino también a los tertulianos que le acompañan y callan (blanquean, dice ella).

Y la otra sorpresa mayúscula la ofreció el controvertido columnista del diario El Mundo, Arcadi Espada. A nivel ideológico más cercano a la derecha y a Eduardo Inda, se desmarca sin embargo Espada de su antiguo compañero de tertulia en El Programa de Ana Rosa y de periódico (El Mundo) y se pone del lado del periodismo, que no del ‘más periodismo’. Un burdo rumor se llama su artículo de este 12 de julio en el periódico:

«Las mentiras de Ok Corral en laSexta son las mentiras de Ok Corral y laSexta, una empresa conjunta, insisto, de buenos beneficios. Tampoco las mentiras pierden su condición al amparo de las llamadas versiones de los hechos, implacable pleonasmo. Los hechos no tienen versiones, lo diga Rashomon o su porquero. Las versiones forman parte de los borradores del periodista, justo cuando los hechos solo alcanzan la condición de indicios en su cabeza. Hacer que comparezcan verdad y mentira en pie de igualdad es una de las más deplorables –y tradicionales– prácticas del periodismo. Y pretender, como nuestro locutor pretende, que la comparecencia de Iglesias le confiera neutralidad (newtralidad, sí, toda) es una prueba más del extravío moral y profesional del periodismo corriente».