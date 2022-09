García-Page ‘rompe’ con Sánchez: afea su gestión y sus ataques a Feijóo

Las fisuras se notan en el partido socialista.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no se ha cortado al criticar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, desde su estrategia hasta sus pactos para seguir en La Moncloa.

En una entrevista con Jorge Bustos, publicada en el diario El Mundo, Page ha cargado sin miramientos contra los socios que conforman el Ejecutivo Frankenstein al tiempo que defiende la posibilidad de un acuerdo con el PP, en especial para pactar una agenda de Estado, “que sobrepasa una legislatura e incluso una generación”.

El presidente de Castilla-La Mancha también afea la gestión de la Administración Sánchez, al indicar que al asumir un gobierno no puede hacerse la víctima y usar cualquier evento o situación como ‘francomodín’ para ocultar su ineficiencia.

“Cuando asumes un gobierno tienes que ser consciente de que, aunque no seas culpable de los problemas –y evidentemente Pedro Sánchez no es culpable del covid ni de Putin, como Zapatero no lo era de la crisis de 2008–, eres responsable de buscar las soluciones. Eso obliga a los gobiernos a sentarse ya llorados en el despacho. Los gobiernos no pueden buscar el papel de víctima, porque entonces convierten a los ciudadanos en los culpables, y eso no sale nunca bien”.