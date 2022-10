Danae Boronat desmonta la censura que sufría en ‘Sport’ por culpa del clan Messi y de la RFEF de Rubiales

Un tuit de Danae Boronat está dando la vuelta al mundo.

La periodista, que nunca se calla, publicó en la tarde del pasado miércoles 5 de octubre un tuit que deja claramente dos señalados: el clan Messi y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) de Rubiales.

Y es que, la expresentadora de Movistar, colaboraba con ‘Sport’, medio afín al Barcelona escribiendo la contraportada.

En dicho medio, Boronat afirma que siempre opinaba de lo que quería, excepto en una ocasión en el que «los Messi se enfadaron -por una frase- y la contra online desapareció».

Pero el culmen de la censura llego cuando «la semana pasada» su «contra no salió» porque «no seguía la “linea editorial” en el caso de la Selección femenina» y por ello ha renunciado a colaborar en ‘Sport’.

No seguía la “linea editorial” en el caso de la Selección femenina y he renunciado. Si no me dejan publicar lo que quiero y cómo quiero no puedo continuar. El descrédito de la profesión no cesa, en mi caso intentaré seguir ejerciéndola libremente.

— Danae Boronat (@danaeboronat) October 5, 2022