Una revista desmiente la versión de la ruptura de Esther Doña con el Juez Pedraz

La ruptura de Esther Doña y el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz fue el gran culebrón rosa del verano y, como las telenovelas que se precian de serlo, parece no tener un final cercano. Doña, rompió su silencio en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 en una clara maniobra para frenar el estreno en Telecinco de Café con aroma de mujer. Sin embargo, el café con aroma de juez gustó a más a la audiencia y ahora Doña ejerce de colaboradora del espacio vespertino de Ónega.

En el plató Doña volvió a repetir la historia tal y como la había relatado hasta entonces: Pedraz la envió un mensaje de whatsApp para romper su relación, ella lo interpretó como un enfado más y no paralizó la publicación del reportaje en exclusiva en ¡Hola! en el que ambos posaban anunciando su compromiso matrimonial. Esther Doña desde entonces no se ha bajado de ahí. Sin embargo, desde el mismo día que apareció la ya célebre portada de ¡Hola!, desde el entorno del magistrado empezaron a contar matices que cambiaban sensiblemente el relato de la viuda de Carlos Falcó.

Ahora, Lecturas, en su portada del 16 de noviembre de 2022, destapa algo que desde hacía semanas se comentaba entre periodistas y conocidos de la pareja en Madrid. Según la revista, el 12 de agosto de 2022 es la fecha clave para empezar a entender la ruptura entre el juez y la socialité. Ese día, en una fiesta con amigos Esther, según un testigo que ha hablado con la publicación, se dirigió en muy malos modos al Juez. «Yo soy la marquesa viuda de Griñón y tú, un simple funcionario», le gritó. «Santiago no le daba la vida que quería, una vida de lujos. No era suficiente», añade el testigo. Que, además, puntualiza que la ruptura fue en persona. Ese mismo día.

¡¡Exclusiva!! La verdad sobre Esther Doña al descubierto 💣 Destapamos lo que la viuda del Marqués de Griñón ha querido ocultar. Todos los detalles, solo en tu revista #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/IeRdNrqjkR — Lecturas (@Lecturas) November 16, 2022

Esto viene a romper el relato de Doña hasta ahora que mantiene que fue el día 20 de agosto cuando se produjo la ruptura por whatsApp. «El día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía: ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos», contó en su momento la viuda de Griñón ante los micrófonos. Una práctica, la de dejar mediante mensaje, que ya había puesto en práctica el magistrado con la pareja inmediatamente anterior a Esther, la abogado Silvia Córdoba.

‘Las líneas rojas’ a favor de Pedraz

Lo cierto es que dese que se conociera la ruptura, el entorno del juez Pedraz había hablado de que la paciencia del magistrado se había colmado cuando Esther «traspasó unas líneas rojas». Estas «líneas rosas» podrían hacer referencia clara a la citada discusión del día 12 de agosto.

El carácter de Eshter Doña no es la primera vez que se pone en cuestión. Ya durante su matrimonio con Carlos Falcó, todos los hijos del marqués hicieron piña durante su matrimonio porque no les gustaba esta mujer para él y, menos, después de la noche que Carlos Falcó pasó detenido al aplicarse el protocolo por la Ley de Violencia de Género. Esther Doña nunca ha querido hablar de este oscuro episodio y ni contar si fue ella quién llamó a la policía. Tampoco se llegó nunca aclarar la existencia de un vídeo, presuntamente grabado por Duarte Falcó, hijo menor de su marido, en el que se podría comprobar el difícil carácter de Doña. Una grabación de la que habló en su día el diario Informalia y del que algunos periodistas tuvimos cierto conocimiento.

Tras liquidar el usufructo que le correspondía como viuda, Esther Doña no ha vuelto a tener relación fluida con los hijos de su tercer marido. Y eso que coincidencias televisivas a habido. Televisión Española la contrató como tertuliana en sus mañanas y, a parte de demostrar su frialdad ante las cámaras, el asunto sólo sirvió para que Tamara Falcó, que en ese momento presentaba un programa de cocina también en las mañanas de la pública, decidiera decir adiós a esta cadena y aceptar el contrato de Pablo Motos en Antena 3. La misma cadena que ahora recurre a Esther Doña en su guerra por la audiencia. Show must go on